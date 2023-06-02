Якщо росіяни відібрали паспорт: як українці доводитимуть своє громадянство після деокупації

Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення у Херсонській області. Українцям встановили дедлайн для отримання російського документа – до 1 вересня. Ті, хто змушений взяти паспорт РФ, ризикують після звільнення територій не лише отримати підозру в колабораціонізмі, а й доводити своє українське громадянство.

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Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Громадянам, які відмовляться від отримання паспорта РФ, загрожують відключенням електрики, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власного житла. Про це сьогодні, 2 червня, повідомили у Генштабі.

"Російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина Російської Федерації з обов'язковою відмовою від українського паспорта", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетичні компанії вимагають обов'язково підписати нові договори на постачання електроенергії лише за наявності російського паспорта. Всім українцям, які відмовляться від отримання паспорта РФ, загрожують не лише відсутністю світла, а й примусовим виселенням з будинків.

1 червня Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ, також повідомив, що окупаційна влада в Криму відбирає нерухомість у тих українців, хто досі не отримав паспорта РФ.

"У конфісковані будівлі заселяють представників окупаційних військ та колаборантів, які втекли з півдня України", — йдеться у повідомленні.

"Сіра зона" громадянства

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів Фокусу, хто з українців ризикує залишитись у так званій "сірій зоні" громадянства після повернення Україною всіх окупованих територій.

Так, за його словами, в українській міграційній службі існує процедура ідентифікації особистості, яка включає відстеження цифрового сліду. Навіть якщо окупанти вилучили всі документи, зокрема свідоцтво про народження, все одно можна визначити, чи є конкретна особа громадянином України.

"Людину "проганяють" за багатьма базами даних. Таким чином з'ясовується, де він навчався, де працював, які банківські картки відкривав і так далі", — каже Лисянський.

При цьому в зоні ризику є діти, які ще не встигли залишити свій цифровий слід. Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донбасу було ухвалено закон, згідно з яким якщо мати оформляє російський паспорт, її неповнолітні діти автоматично стають громадянами РФ. Також, за словами експерта, існує процедура відмови від українського громадянства дітей-сиріт до 14 років, які проживають на окупованих територіях, — їм призначають опікуна, який підписує за них відповідну відмову.

У сірій зоні громадянства можуть опинитися ті українці, які до окупації не переоформили старі зразки паспорта.

"Приміром, є громадянин України, який не змінював паспорт з 2001 року, супутні документи має ще зразка Радянського Союзу, при цьому якісь довідки він втратив. І ось я не зміг йому допомогти в переоформленні паспорта, оскільки на даний момент в Україні це все ще не найпростіша процедура. Якщо враховувати такі моменти та говорити про оформлення українців з окупованих територій, то нам необхідний закон, інші механізми, які регулюватимуть питання репатріації. Поки що такого немає", — каже Лисянський.

Наприкінці 2022 року президент РФ видав указ, за яким російський паспорт видають суворо під відмову від українського. Раніше навіть під натиском людина, яка взяла паспорт РФ, могла залишити собі свій український документ. Так, наприклад, у мешканців окупованого Донбасу могло бути до трьох документів: український, російський та паспорт так званих "ДНР" чи "ЛНР".

"Тепер Росія вирішила, що має право позбавляти людину громадянства іншої країни. Це незаконно, але вони [росіяни] наполегливо нав'язують свої паспорти. За квітень-травень 2023 року ми нарахували понад 1000 арештів людей на окупованих територіях, які не хочуть оформлювати паспорт Росії саме тому, що треба відмовитися від українського. Цих людей затримують на 15 днів і тримають незрозуміло десь", — продовжує експерт.

Також Лисянський говорить про те, що на всіх тимчасово окупованих територіях знову почали оформляти російські документи замість вже виданих до 2022 року. Пов'язано це з тим, що раніше в паспорті не було даних про прописку.

Нагадаємо, наприкінці квітня Фокус писав про те, що президент РФ Володимир Путін підписав указ, в якому українці без російського громадянства, які проживають на окупованих українських територіях, визнаються "іноземцями".