Пыталась заключить фиктивный брак: из Украины за многочисленные аферы депортировали россиянку

По данным миграционной службы, женщина находилась на территории Украины незаконно и чтобы не выезжать и иметь право находиться на территории государства она пыталась заключить фиктивный брак в Одессе.

Из Украины депортировали россиянку, которая нелегально находилась в стране. Чтобы узаконить свое пребывание женщина пыталась заключить фиктивный брак с украинцем. Об этом сообщили в Главном управлении ГМС во Львовской области 30 октября.

Как говорится в сообщении, находясь в Украине россиянка дважды нарушала миграционное законодательство. Так, сначала она находилась в стране на основании временного вида на жительство, однако после завершения действия документа россиянка не выехала. Далее гражданка России пыталась заключить фиктивный брак в Одессе, чтобы легально находиться на территории государства.

Задержали россиянку работники миграционной службы Львовской области в августе этого года. Ее привлекли к ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины.

"Относительно нее приняли решение о принудительном выдворении с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет и поместили в Волынский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства", — говорится в сообщении.

В октябре женщину выдворили за пределы Украины. За многочисленные нарушения миграционного законодательства ей запрещено въезжать на территорию Украины в течение 8 лет.

Напомним, в конце июля украинские пограничники разоблачили 49-летнюю россиянку, которая незаконно переправляла военнообязанных мужчин за границу в Румынию. Незаконную схему организовала бывшая жительница Хабаровска.

Также, как ранее писал Фокус, в Украину ради пленного мужа прилетела жительница Красноярска Российской Федерации Ирина Кринина. Женщина бросила дом, машину, работу и взяла с собой только детей.