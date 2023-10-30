Обнаружили в 5 районах: в Винницкой области растет количество пострадавших от гепатита А (карта)

В настоящее время зафиксировано 120 человек с подтвержденным диагнозом и 13 с подозрением на гепатит А.

В Винницкой области продолжает распространяться заболеваемость гепатитом А. Единичные случаи заболевания зарегистрированы и в других населенных пунктах. Об этом сообщает пресслужба Винницкой ОВА.

Всего за день зафиксировано 120 человек с подтвержденным диагнозом и 13 с подозрением.

"На сегодняшний день больше всего пациентов у Клинического центра инфекционных болезней – 89 с подтвержденным диагнозом и 12 с подозрением на гепатит А. В городской клинической больнице 31 пациент с подтвержденным диагнозом и один с подозрением. В детской областной инфекционной больнице есть 23 ребенка, у которых подтвердили диагноз и трое с подозрением. Все пациенты средней степени тяжести. Трудных нет", — отмечает заместитель директора профильного департамента Татьяна Бондаренко.

Заболевание гепатитом выявили в Могилев-Подольском районе, в Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медицинских учреждений общин.

Карта заболеваемости гепатитом А

Также в источнике отметили, что в эти выходные в Виннице работала команда Минздрава во главе с главным государственным санитарным врачом Игорем Кузиным. Отрабатывали все возможные причины вспышки вирусного гепатита А в Винницкой области. На основании проведенных эпидрасследований определили по меньшей мере 4 возможных фактора, указывающих на источник инфекции.

Заболевание гепатитом А в Виннице: что известно

24 октября, в Виннице госпитализировали 60 человек из-за вспышки вирусного гепатита А. С подтвержденными диагнозами на больничных койках оказались 60 человек, в том числе — 14 детей.

А 26 октября представители Минздрава Украины получили данные о 84 подтвержденных случаях заболевания вирусным гепатитом А в Виннице.