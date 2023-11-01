У нардепа Дубинского проводят обыски: он все отрицает, — СМИ (видео)

По данным журналистов, обушки связаны с организацией незаконной переправки семьи своей сожительницы через границу Украины в сговоре с другими лицами.

1 ноября у народного депутата Александра Дубинского правоохранители проводят обыски. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации источника, правоохранители проверяют возможную причастность нардепа к организации незаконной переправки родни своей сожительницы через границу Украины в сговоре с другими лицами.

Зато нардеп Дубинский якобы подтвердил обыски.

"Я конечно понимаю, что Владимир Александрович (Зеленский, — ред.) по потолку бегает, хочет найти потерянные 20% доверия украинцев, но спешу сообщить, что доверия к Зеленскому у меня нет, как у большинства украинцев, поэтому отправлять ручных ГБРовцев с обысками для того, чтобы найти это доверие надо не ко мне, не к кому-то другому", — сказал Александр Дубинский.

Позже в своем Telegram-канале он заявил, что якобы информация об обысках является фейковой. По его словам, прошел час после того, как украинские СМИ начали публиковать информацию об обысках.

"Я бы сказал, эти обыски я провожу с чашечкой кофе, прогуливаясь и думая о том, что эта власть очень плохо кончит, потому что вместо приложения усилий по очищению себя от коррупции... Усилия, которые должны были направлять на то, чтобы заниматься Ставкой Главнокомандующего, обороны, обеспечением войск, они тратят на то, чтобы сводить счеты с политическими оппонентами, причем делают фейки", — добавил нардеп.

Напомним, 26 июля нардепа Александра Дубинского, который выехал из Украины якобы сопровождать больного отца, поместили в объятиях девушки в Барселоне. 3 августа стало известно, что СБУ и ГБР проводят обыски у одного из нардепов, чтобы проверить обстоятельства и законность его выезда из Украины во время войны. По сообщению СМИ, речь шла о нардепе Дубинском.

4 августа в СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что нардепа Дубинского допрашивают в ГБР.

9 августа медиа сообщили, что нардеп Дубинский получил подозрение от генпрокурора из-за выезда за границу. В частности, его подозревают во внесении должностным лицом ложных данных в официальные документы для дальнейшего выезда за границу для якобы сопровождения больного отца.