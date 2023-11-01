Умер известный спортивный журналист Артем Франков: что известно (фото)

Журналист Артем Франков находился в реанимации после перенесенного инсульта. Он умер на 54-м году жизни.

Во вторник 31 октября в 22:40 умер спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. Об этом сообщили в его Telegram-канале.

"Дорогие друзья, с большим сожалением и скорбью, вынуждены сообщить, что 31 октября, в 22.40, Артем Вадимович умер. Вечная память…" — говорится в сообщении.

Пресс-атташе киевского "Динамо" Андрей Шахов на своей странице в Facebook также написал о смерти Франкова.

"Поздно вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все. Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем", — подчеркнул Андрей Шахов.

На официальной странице ФК "Динамо" рассказали, что Артем Франков находился в реанимации после перенесенного инсульта.

"31 октября ушел из жизни выдающийся украинский журналист Артем Франков. Последние дни Артем Вадимович находился в реанимации после перенесенного инсульта", — говорится в сообщении.

Артем Франков: что о нем известно

Артем Франков родился 24 июля 1970 года в Харькове. Он был спортивным журналистом, главным редактором журнала "Футбол" с 1997 по 2022 годы. В 2012 году Франков получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Кроме этого, он был автором многочисленных книг о футболе.

Артем Франков

Напомним, 25 октября умер бывший командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Онищенко. Он занимал должность командующего Воздушных сил с 2010 по 2012 годы.

17 октября стало известно о смерти бывшего игрока КВН, украинского актера и экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Он умер в возрасте 55 лет.