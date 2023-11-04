Прославляли РФ: полиция задержала двух одесситок за пропаганду в соцсетях (фото, видео)

По данным следствия, инцидент квалифицирован как пропаганда войны и начато уголовное производство. Фигуранткам грозит до трех лет тюрьмы.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили запись стрима молодых женщин с пророссийской пропагандой в социальной сети Tik-Tok. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.

Полиция задержала двух украинофобок из Одессы Полиция задержала двух украинофобок из Одессы Полиция задержала двух украинофобок из Одессы

По данным полиции, были собраны данные о фигурантках дела, их анкетные данные и место жительства.

"У обеих гражданок полицейские изъяли мобильные телефоны. По месту их проживания были проведены обыски. Сейчас с женщинами работают следователи", — говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, инцидент квалифицирован как пропаганда войны и начато уголовное производство.

За это преступление предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Также в сообщении добавили, что во время обыска по месту проживания одной из женщин полицейские обнаружили полимерный пакетик с растительным веществом зеленого цвета, похожим на каннабис.

Напомним, что Служба безопасности Украины объявила подозрение более 200 предателям в незаконном получении и распространения информации о Силах обороны нашей страны. Практически эти лица вошли в сговор с оккупантами и представляют собой угрозу безопасности.