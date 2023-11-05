"Сигнал о разрыве": упреки Зеленского к Залужному показывают раскол в руководстве страны, — NYT

По словам журналистов, признаки раскола появились в пятницу, когда Офис Зеленского уволил одного из первых заместителей генерала Залужного, командующего Силами специальных операций генерала Виктора Хоренко, не предоставив объяснений.

В субботу, 4 ноября, администрация президента Украины выразила недовольство по поводу последних материалов, представленных главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, что вызвало ожесточенную реакцию западных СМИ, которые видят в этом "яркий публичный акт критики". Это событие подчеркивает наличие разногласий между военным и гражданским руководством в Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

Редакция отметила реакцию заместителя руководителя Офиса президента, Игоря Жовквы, на статью Валерия Залужного в журнале The Economist. Жовква заявил, что "военным не следует делать общедоступными сведения о том, что происходит на фронте".

"Это был яркий публичный упрек, который сигнализировал о разрыве между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время. Разрыв между генералом и президентом возникает в то время, когда Украина борется в военной и дипломатической борьбе. Ее операции вдоль столкновения не дали никакого прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон, и Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке. В то же время в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США вырос скептицизм относительно помощи Украине", — говорится в сообщении.

По данным издания, признаки разногласий стали заметными в пятницу, когда офис президента уволил одного из первых заместителей генерала Залужного, командующего Силами специальных операций — генерала Виктора Хоренко, и не предоставил официальных объяснений этого решения.

Согласно данным журналистов, американские военные офицеры, сотрудничавшие с генералом Хоренко, были удивлены информацией о его отстранении и оценили свои рабочие отношения с ним как "плотные и эффективные".

По данным The New York Times, увольнение генерала Хоренко вызвало беспокойство в рядах военных, несмотря на наличие определенных нареканий к стратегическим решениям, которые некоторые считают политически ориентированными.

Что известно про увольнение Хоренко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. В Офисе президента объяснили, что кадровое изменение произошло по представлению министра обороны Рустема Умерова.

В своем вечернем обращении Зеленский заявил, что генерал Хоренко "продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины".

Сам экс-командующий ССО также прокомментировал свое увольнение. Он рассказал, что не знает причин отставки и узнал о ней из СМИ.