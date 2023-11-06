Насколько вырастут пенсии с 1 января: как социальные выплаты зависят от прожиточного минимума

Увеличение прожиточного минимума, заложенное в проекте госбюджета на 2024 год, приведет у росту пенсий и социальнх выплат.

Законопроект о госбюджете на 2024 год уже одобрен профильным комитетом Верховной Рады Украины. Согласно проекту закона, с 1 января увеличится прожиточный минимум, а значит вырастут размеры пенсий и соцвыплат. Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

Общий показатель прожиточного минимума в следующем году составит 2920 грн.

В проекте госбюджета на 2024 год также предусмотрено повышение прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность на 268 грн. То есть, вместо 2093 грн в расчетах социальных выплат будет учитываться сумма 2361 грн. Эта сумма сохранится на протяжении всего года, так как прожиточный минимум в следующий раз пересмотрят через год.

После повышения прожиточного минимума вырастут следующие выплаты:

минимальные пенсии – 2361 грн;

максимальная пенсия – 23610 грн;

доплата за стаж с – 23,6 грн за каждый год сверхурочного стажа.

На какие соцвыплаты повлияет увеличение прожиточного минимума

Также увеличение прожиточного минимума повлияет на размер других надбавок, в том числе доплаты за особые заслуги и ветеранам войны.

После принятия госбюджета и установления нового прожиточного минимума, изменятся и размеры социальной помощи, которые в 2023 году не индексировались.

Несмотря на дефицит Пенсионного фонда с 1 марта 2024 года, правительство запланировало глобальную индексацию пенсий в Украине. По закону, во время войны в целях экономии бюджета власти могут не проводить такую индексацию, но в проект бюджета эти расходы уже заложили.

Напомним, в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало пенсионной реформы. Проект госбюджета на 2024 год предусматривает увеличение средней пенсии на 16%.

Ранее Фокус писал, в каких регионах самые низкие выплаты по стране. По состоянию на ноябрь 2023 года средний размер выплат находится на уровне 5350 гривен, при этом в некоторых областях он значительно ниже.