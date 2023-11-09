Оскорбил поляков: на солиста группы "Пошлая Моллы" подали заявление в прокуратуру Польши (фото)

Журналист и автор сообщения отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Кирилл Бледный сменил место жительства — переехал из России в Польшу.

На фронтмена украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного подали заявление в польскую прокуратуру. Истцом стал украинский журналист, автор блога "Украинец в Польше" Игорь Кравец. Об этом он сообщил на платформе X (бывший Twitter).

"Сообщение об оскорблениях поляков и подстрекательстве к преступлению господином Кириллом Тимошенко из русскоязычной группы "Пошлая Молли" — подано", — написал Кравец.

Солист украинской группы "Пошлая Молли" оскандалился в Польше

Автор сообщения также отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Кирилл Бледный сменил место жительства — переехал из России в Польшу.

"Надеюсь, что в ближайшее время он будет допрошен и услышит обвинения от прокурора", — отмечает журналист.

"Бесит польский язык": скандал с лидером "Пошлая Молли"

Напомним, 6 ноября в Польше оскандалился солист украинской группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный. На видео в своем Instagram он обругал польский язык.

"Меня н**й нереально бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом у**банском языке, если есть русский язык", — высказался Бледный.

После того, как в СМИ появились новости о заявлении Бледного, артист извинился за слова, а свое высказывание назвал "толстолезным рофлом" и "пародией на имперского россиянина". Еще он напомнил, что родился в Украине.

Впоследствии в Польше отменили концерты музыкального коллектива "Пошлая Молли". Известно, что выступления украинской команды были расписаны на два ближайших месяца.

Напомним, что 6 ноября в Польше перевозчики заблокировали проезд грузовиков через границу с Украиной. По данным Госпогранслужбы Украины, организаторы протеста решили пропускать по одному грузовому автомобилю в час.

Также сообщалось, что российская пропаганда распространяет в Польше фейки о войне в Украине.