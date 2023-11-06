Неудачно "пошутил": украинский певец оправдался после скандала с польским языком (видео)

За слова своего солиста рок-группа "Пошлая Молли" может поплатиться отменой гастролей в Польше.

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Солист украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный, который успел с утра 6 ноября в видеопосте Instagram оскорбить поляков и их язык, попытался оправдаться. Об этом он сказал в своем следующем посте в той же соцсети.

Бледный объяснил, что оказывается это была пародия на россиян и их характерную особенность — имперскость. Свои слова по поводу того, что поляки "должны говорить на нормальном языке", он назвал "стебом".

"Мне казалось, что этот прикол считывается вот так. Очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой. Это пародия на имперского россиянина. Я просто стебался. Наверное, юмор не для всех. Юмор некорректен в этой ситуации. Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор", — сказал певец

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Вместе с тем, пока Бледный находил слова для оправдания своей нецензурной лексики в сторону польского языка, возмущенные польские поклонники группы призвали отменить гастроли "Пошлой Молли" в Польше.

Комментарии поляков в соцсети

Меломаны из Польши после скандального поста Кирилла Бледного призвали его возвращаться в Москву, если его не устраивает польский язык.

Обратите внимание. Парень считает польский язык "плохим" и хочет дать три концерта в Польше. Может быть, таким "артистам" не стоит уделять место?

Какого черта ты из Украины… Зачем ты тогда ехал в Польшу, если тебе что-то не нравится? Не нравится польский язык — вали из Польши. Все очень просто.

Гость, если вас не устраивает польский язык, валите к черту в Москву.

Даже не приезжайте в Польшу на концерт, потому что вам размажут лицо. Вали в Москву.

Валите из Польши, если вам что-то не нравится! В Россию, в Москву, чтобы целовать задницу Путину!

Кирилл Бледный и Украина

Фронтмен группы "Пошлая Молли" Кирилл Тимошенко, более известный как Кирилл Бледный, откровенно обрисовал свою позицию относительно российско-украинской войны, хотя ранее группа часто гастролировала по России. После полномасштабного вторжения музыканты оставили РФ и заявили однозначную позицию. С февраля 2022 года музыканты во главе с Кириллом Бледным дают благотворительные концерты в поддержку Украины по всему миру.

"Пошлая Молли" — русскоязычная украинская группа. Исполняет музыку в стиле мамбл-рок и синт-панк, сочетая поп-панк с электронной музыкой. Солист группы описывает "Пошлую Молли" как собирательный образ испорченной школьницы.

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