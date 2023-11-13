Не скрыла имя: в Крыму задержали студента, поддержавшего Фарион, – соцсети (фото)
Коллаборант Александр Талипов призвал Ирину Фарион "не останавливаться" и сдать все украинское подполье на оккупированном полуострове.
Языковед и бывший народный депутат Ирина Фарион обнародовала скриншот сообщения от жителя оккупированного Крымского полуострова, в котором он поддерживает ее позицию касательно украинского языка. При этом филолог отказалась скрыть личные данные парня. Соответствующий пост Ирина Фарион опубликовала в своем Telegram-канале 8 ноября.
В сообщении молодой человек отмечает, что не представляет, как в момент деоккупации его родного города Керчь он сможет отличить украинских военных от российских, если те будут общаться на русском языке.
"Откуда я буду знать, что это наши, а не м*скали, одевшиеся в украинскую военную форму", — написал крымчанин.
Парень также подчеркнул, что является студентом 1 курса украинской филологии и назвал Ирину Фарион "лучом среди тьмы оккупации".
Данное электронное письмо Ирина Фарион опубликовала, не скрыв имя и фамилию студента. На замечания в комментариях филолог посоветовала "не давать советов, когда не просят".
Позже, 13 ноября, российский Telegram-канал "Крымский СМЕРШ" сообщил, что крымский студент якобы был найден и теперь им, его преподавателями и окружением занимается Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.
Оккупанты также опубликовали видео с задержанным молодым человеком, который утверждает, что "полностью осознал свою вину".
"Со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что был не прав, и это полностью было абсолютно неправильно", — сказал он.
Проживающий в Крыму коллаборант и блогер Александр Талипов в своем Telegram-канале утверждает, что задержанный юноша якобы заявляет, что поддерживает Россию и ее агрессию против Украины.
"Предлагаю Ирине Фарион не останавливаться на достигнутом и слить все крымское подполье. "Щиро дякую" и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!" — написал коллаборант.
На момент публикации новости Ирина Фарион никак не прокомментировала инцидент.
Языковой скандал с Фарион: что известно
Напомним, 4 ноября Ирина Фарион в интервью журналистке Янине Соколовой высказалась относительно бойцов бригады НГУ "Азов" и 3 штурмовой бригады, которые до сих пор не перешли на украинский язык. Она заявила, что не может назвать их украинцами.
В ответ на критику в свою сторону Ирина Фарион сказала, что языковой вопрос важен, "иначе война будет продолжаться вечно".
"Спасибо всем ненавистникам. Вы мусор, который выгребем из страны неизбежно", — заявила филолог.
На слова Ирины Фарион отреагировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что экс-нардеп не имеет права оскорблять ни одно подразделение ВСУ, а правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность Фарион.