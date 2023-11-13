"Откуда эти люди": Фарион отреагировала на задержание поддержавшего ее студента в Крыму

Филолог Ирина Фарион заявила, что против нее распространяют "очередную провокацию". По ее словам, "заказчики" сами себя выдали, присылая ей на почту разного рода сообщения.

Языковед и бывший народный депутат Украины Ирина Фарион прокомментировала сообщения российских медиа о том, что в Крыму был задержан студент, личными данным которого она поделилась. Своем мнением по этому поводу филолог поделилась вTelegram-канале.

По словам Ирины Фарион, заявления о задержании из-за нее крымского студента являются "очередной провокацией". Экс-нардеп призвала свою аудиторию не вестись на вражескую тактику.

"Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Но я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем победить врага внутри страны. Боритесь — поборете", — написала Фарион.

Филолог также заявила, что "заказчики политической кампании" сами себя выдают, присылая ей на почту разного рода сообщения. Некоторые из них Фарион опубликовала в своем Telegram-канале.

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"Вот, уважаемые господа, такое прекрасное лицо имеет дикая московская фээсбешная провокация. Сами организовали. Сами себя разоблачили", — прокомментировала эти сообщения Фарион.

Задержание студента в Крыму: что известно

Напомним, 8 ноября Ирина Фарион обнародовала скриншот электронного письма от жителя оккупированной Керчи, в котором он поддерживает ее позицию касательно украинского языка. Молодой человек отмечает, что не знает, как в момент деоккупации его родного города он сможет отличить украинских военных от российских, если те будут общаться на русском языке.

При этом Фарион отказалась скрыть личные данные парня. На замечания в комментариях филолог посоветовала "не давать советов, когда не просят".

Пост Ирины Фарион Фото: Скриншот Ирина Фарион отказалась скрыть имя крымчанина Фото: Скриншот

Позже, 13 ноября, российский Telegram-канал "Крымский СМЕРШ" заявил, что упомянутый студент якобы был задержан и теперь им, его преподавателями и окружением занимается Центр по противодействию экстремизму МВД РФ.

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что собирается предпринять действия, чтобы привлечь к ответственности языковеда Ирину Фарион, которая публично опубликовала письмо парня из оккупированного полуострова в ее поддержку.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины относительно языковеда Ирины Фарион из-за обнародования ею персональных данных крымского студента.