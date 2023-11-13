"Ничего не ест": стало известно о состоянии тигрицы, пострадавшей от ракетного удара (видео)

По словам руководительницы Центра спасения диких животных Натальи Поповой, врачи пока не могут точно определить, что произошло со зверем по кличке Тигрюля. В результате испуга она получила травмы и нуждается в дальней диагностике.

Тигрица Тигрюля, пострадавшая в результате ракетного удара по Киевской области, начала ползать и привставать на задние лапы. Об этом 13 ноября рассказала руководительница Центра спасения диких животных Наталья Попова в комментарии изданию "Страна.ua".

По словам Поповой, Тигрюля проявляет признаки восстановления, ползая и поднимаясь на задние конечности. Несмотря на прогресс, тигрице предоставляют противовоспалительную и обезболивающую терапию, и ей необходим покой. После удара тигрица ощущает боли и отказывается от пищи, что является негативным симптомом.

Врачи Центра спасения диких животных пока не могут точно определить, что произошло с тигрицей.

"Версий, что могло произойти может быть много — провала связку, трещина или перелом, инсульт. Но понять, что именно произошло с тигрицей, можно только с помощью аппаратуры", — объясняет Попова.

Центр спасения диких животных в настоящее время ожидает указаний врачей относительно дальнейших мероприятий. Необходимость проведения МРТ или рентгеновских исследований обсуждается, учитывая сложности, связанные с диагностикой тигров.

Попова подчеркнула, что сбор средств для проведения МРТ возможен, но решение будет принято после определения точных потребностей в диагностике. Все действия врачей будут корректироваться в зависимости от состояния Тигрюли.

Кроме того, в результате ракетной атаки в Центре спасения диких животных также пострадал лев. Однако в настоящее время он восстанавливается и ведет себя нормально. Попова подчеркнула, что последствия для диких животных могут проявиться не сразу, и центр тщательно наблюдает за всеми животными, которые поступают с проблемами после боевых действий.

Также заведующая сообщила, что из-за последней ракетной атаки пострадало здание, в котором находятся животные.

"У нас разбилось два окна. Остальные окна просто открылись взрывной волной. Пока что окна не заменили, но надеюсь, что сегодня-завтра это сделают", — сказала Наталья Попова.

Что случилось с Тигрюлей

Испугавшись ракетного обстрела Киева и пригорода 11 ноября тигрица Тигрюля, проживающая в Центре защиты диких животных, получила травму

Представители Центра отметили, что, по всей видимости, у тигрицы травмированы задние лапы или позвоночник. Тигрюля получила необходимое лечение, включающее противовоспалительную и обезболивающую терапию, и ее состояние в настоящее время находится под пристальным наблюдением.

Напомним, 11 ноября около 8:00 в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявили уже после них. По словам мэра Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны работали вблизи столицы на левом берегу.