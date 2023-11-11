Не может встать на лапы: из-за удара РФ по Киеву пострадала тигрица Тигрюля (видео)

Животное, очевидно, повредило задние конечности или позвоночник. Ему провели противовоспалительную и обезболивающую терапию.

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Массированная атака на Киев утром 11 ноября напугала не только жителей столицы и области, но и животных. Тигрица Тигрюля, которая содержится в Центре защиты диких животных, из-за испуга получила травму. Об этом зоозащитники рассказали в Facebook.

"Утро для Центра было совсем не хорошим. После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться. Проклятая рсн…", – говорится в публикации.

По словам сотрудников Центра, очевидно, животное травмировало задние лапы или позвоночник. Тигрюля получила противовоспалительную и обезболивающую терапию, и сейчас за ее состоянием пристально следят.

Что касается остальных питомцев, то они хоть и не пострадали физически, но пережили тяжелый стресс.

"Персонал Центра совместно с врачами прилагал усилия, чтобы обеспечить покой и безопасность всем животным в условиях стресса", – подчеркнули в Центре, расположенном в селе Чубинское, которое находится между Киевом и Борисполем.

В комментариях к новости люди желают животному скорейшего выздоровления и даже делятся контактами проверенных ветеринаров.

Тигрюля – представительница редчайшего подвида тигров – амурский тигр. Она содержалась в частном хозяйстве и попала к зоозащитникам с потребностью в лечении.

Напомним, 11 ноября около 8:00 в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявили уже после них. По словам мэра Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны работали вблизи столицы на левом берегу. В Киеве были зафиксированы вызовы медиков из-за того, что люди услышали сильные взрывы. Спасатели пострадавших не обнаружили.

В свою очередь председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что ночью российские военные атаковали Киевскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Силы и средства ПВО поразили все цели на подступах к Киеву.

Ранее Фокус писал, что российские военные разрушили региональный ландшафтный парк с зоопарком "Фельдман-Экопарк" под Харьковом, где содержались тысячи животных. Многие питомцы погибли в результате обстрелов. Есть жертвы и среди сотрудников парка.