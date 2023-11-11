Не може встати на лапи: через удар РФ по Києву постраждала тигриця Тигрюля (відео)

Тварина, очевидно, пошкодила задні кінцівки або хребет. Їй провели протизапальну та знеболювальну терапію.

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Масована атака на Київ уранці 11 листопада налякала не лише жителів столиці та області, а й тварин. Тигриця Тигрюля, яка утримується в Центрі захисту диких тварин, через переляк отримала травму. Про це зоозахисники розповіли в Facebook.

"Ранок для Центру був зовсім не гарним. Після ранкових вибухів поруч із нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилася об решітку, впала і досі не може піднятися. Проклята рсн...", — йдеться в публікації.

За словами співробітників Центру, очевидно, тварина травмувала задні лапи або хребет. Тигрюля отримала протизапальну та знеболювальну терапію, і зараз за її станом пильно стежать.

Що стосується інших вихованців, то вони хоч і не постраждали фізично, але пережили важкий стрес.

"Персонал Центру спільно з лікарями докладав зусиль, щоб гарантувати спокій і безпеку всім тваринам в умовах стресу", — наголосили в Центрі, розташованому в селі Чубинське, що розташоване між Києвом і Борисполем.

У коментарях до новини люди бажають тварині якнайшвидшого одужання і навіть діляться контактами перевірених ветеринарів.

Тигрюля — представниця рідкісного підвиду тигрів — амурський тигр. Вона утримувалася в приватному господарстві та потрапила до зоозахисників із потребою в лікуванні.

Нагадаємо, 11 листопада близько 8:00 у Києві прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу оголосили вже після них. За словами мера Віталія Кличка, сили протиповітряної оборони працювали поблизу столиці на лівому березі. У Києві були зафіксовані виклики медиків через те, що люди почули сильні вибухи. Рятувальники постраждалих не виявили.

Натомість голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що вночі російські військові атакували Київську область за допомогою безпілотних літальних апаратів. Сили та засоби ППО уразили всі цілі на підступах до Києва.

Раніше Фокус писав, що російські військові зруйнували регіональний ландшафтний парк із зоопарком "Фельдман-Екопарк" під Харковом, де утримувалися тисячі тварин. Багато вихованців загинули внаслідок обстрілів. Є жертви і серед співробітників парку.