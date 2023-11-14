"Долой Фарион": во Львове студенты вышли на митинг и требуют отставки преподавательницы (видео)

В протесте приняли участие не только студенты Львовской политехники, в котором преподает Ирина Фарион, но и других вузов. Они требуют увольнения преподавательницы из-за ее высказываний относительно русскоязычных военных.

Во Львове студенты вышли на митинг против языковеда Ирины Фарион. Они требуют увольнения преподавательницы из НУ "Львовская политехника". Соответствующие видео с митинга опубликовали в соцсетях.

Студенты вышли на протест около 12 часов возле главного корпуса вуза, где преподает Ирина Фарион. Как можно увидеть на видео, студенты принесли с собой плакаты на которых написано "Университет несет ответственность за унижение украинских военных со стороны преподавателей", "Фарион вон из политеха", "Бывших коммунистов не бывает".

Как сообщают СМИ, на акцию протеста вышли не только студенты Львовской политехники, в которой преподает Ирина Фарион, но и других вузов, в частности ЛНУ им. И. Франко и колледжа индустрии моды КНУКиИ.

Одна из митингующих рассказала журналистам, что студенты хотят добиться увольнения Фарион из вуза. По их словам, нельзя молчать, когда преподаватель говорит такие отвратительные вещи. Также сообщается, что к митингующим вышли представители НУ "Львовская политехника" и пригласили их в администрацию.

Отметим, что на момент написания материала Ирина Фарион не публиковала в своих соцсетях заявлений по этой ситуации.

Добавим, сегодняшние протесты прокомментировал проректор вуза Олег Давидчак. По его словам, для принятия решений нужно заслушать еще мнение других преподавателей и мнение Ирины Фарион. Также он добавил, что до сегодняшнего дня от студентов НУ "Львовская политехника" не было негативных отзывов относительно преподавательницы.

"Вы пришли к нам, чтобы донести свое мнение и мы поэтому его слушаем. Так же есть и мнение других преподавателей и других студентов. Мы также имеем различные отзывы студентов, и до сих пор от наших студентов Львовской мы не имели негативных отзывов на преподавательницу Фарион", — сказал Олег Давидчак.

Скандал с Ириной Фарион

В начале ноября Ирина Фарион заявила, что не может называть русскоязычных военных украинцами из-за того, что они не общаются на украинском языке. В частности, такое мнение она высказала в отношении бойцов "Азова" и 3-й штурмовой бригады. Уже вскоре она опубликовала пост в котором отметила, что такие военные "позорят ВСУ".

На такие высказывания языковеда отреагировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Он заявил, что Фарион не имеет права оскорблять украинских военных, а на ее деятельность пора обратить внимание правоохранительным органам.

В правоохранительные органы обратилась коллегия студентов Львовской политехники. Они призвали рассмотреть ситуацию и высказывания экс-нардепа. Студенты не хотят сотрудничать с преподавательницей, которая не уважает военных. В Минобразования поддержали такую позицию, однако сказали, что не могут уволить преподавательницу, ведь этот вопрос вузы решают самостоятельно.

Между тем сама Ирина Фарион опубликовала видео в котором отметила, что борьба внутри страны намного важнее борьбы на фронте. Кроме того, русскоязычных украинцев она назвала "дикарями", "внутренними врагами" и "чертями с рогами и копытами".

Напомним, на днях языковед опубликовала в своем Telegram-канале скриншот сообщения от студента с временно оккупированного Крыма. Он поддержал экс-нардепа в ее высказываниях относительно русскоязычных военных. Впрочем Фарион не скрыла личные данные парня и вскоре стало известно, что его задержали. Однако она прокомментировала инцидент, как "очередная провокация".