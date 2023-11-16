"Проверяли на верность Януковичу": когда власти начали планировать расстрел людей на Майдане

По версии ГБР, уже в ноябре 2013 года в СБУ рапортовали о "террористической угрозе", после чего МВД закупило сотни тысяч гранат и миллионы патронов. А Минобороны тем временем провело сборы подтверждения преданности Януковичу.

С 22 ноября 2013 года, когда в Киеве на Майдане были лишь мирные протесты, власти оценивали уровень угрозы как потенциально высокий, а МВД запрашивало выделение миллионов патронов. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Артем Яблонский в эфире национального телемарафона.

Так, на следующий день, после того как 21 ноября, когда тогдашний президент Виктор Янукович и правительство отказались подписать соглашение об ассоциации с ЕС, начальник департамента защиты национальной государственности СБУ докладывал главе спецслужбы о наличии "террористической угрозы".

"Уже 22 ноября 2013 года, когда Майдан охватывают исключительно мирные и немногочисленные акции протеста, уровень угрозы устанавливает как потенциальный, а готовность как повышенная. С того времени власть начала планировать расстрел Майдана", — рассказал Яблонский.

Замглавы ГБР привел факты, которые свидетельствуют о подготовке к расстрелу. В частности, это видно из запроса начальника внутренних войск к министру МВД о выделении 4 миллионов патронов и 100 тысяч выстрелов к гранатометам ВОГ-25, поданных 12 декабря того же года.

Далее, в январе Минобороны провело сборы для военнослужащих, на которых военные должны были подтвердить свою преданность экс-президенту Януковичу и готовность вступить в бой.

"Хотя статья 17 Конституции прямо запрещает использовать Вооруженные силы Украины для ограничения прав граждан. Применяются БТРы, "ЗИЛы", для расчистки Майдана используются грейдеры". Однако это не дает возможность власти прекратить протестные акции. И тогда, 18 февраля по результатам мирного шествия граждан в ВРУ были убиты днем четыре человека, ночью — 13 человек во время проведения антитеррористической операции 48 убиты во время проведения массовых расстрелов 20 февраля 2014 года", — рассказал Яблонский/

Также он отметил, что с 18 по 20 февраля числились 887 пострадавших среди граждан и 132 среди силовиков.

Расследование по делу о расстрелах на Майдане

Как отметил Яблонский, расследование по делу о расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года охватывает 1800 томов. В результате действий тогдашних властей погибли 67 гражданских лиц и девять правоохранителей.

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Напомним, что сроки давности по делу о разгоне студентов на Майдане истекают в декабре этого года, а расследование расстрела участников протестов уже завершено. Обвинения направлены против бывшего президента Виктора Януковича и 9 других чиновников.

Напомним также, 19 февраля руководитель департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской рассказывал, что четвертый президент Украины Виктор Янукович во время расстрелов участников Майдана в феврале 2014 года активно общался с политиком Виктором Медведчуком.