В большинстве областей — заснежит: синоптики дали прогноз на завтра (карта)

Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер. В южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, в Одесской области местами — 25-27 метров в секунду.

В воскресенье 19 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в Facebook.

Ночью 19 ноября синоптики прогнозируют в южных регионах умеренный дождь, тогда как на юге Одесской области и в Крыму — значительный дождь. В большинстве южных, центральных и восточных областей ожидается умеренный дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не будет, однако небольшой снег ночью будет в Карпатах и на Прикарпатье.

В воскресенье будет преобладать северо-восточный ветер, 7-12 метров в секунду, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, в Одесской области местами — 25-27 метров в секунду.

В течение суток температура воздуха в южных областях будет 1-6 градусов тепла, в Крыму 5-10 градусов. На остальной территории ночью столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 тепла, на Закарпатье ожидается до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 19 ноября

Прогноз погоды в Киеве и области 19 ноября

В Укргидрометцентре в воскресенье прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Осадков не ожидается. Зато будет преобладать северо-восточный ветер, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла. В Киеве столбики термометров покажут ночью 1-3 градусов мороза, а днем — около 0.

Опасные гидрометеорологические явления в Украине

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине 19 ноября. В воскресенье в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Вечером 18 ноября, ночью и утром 19 ноября, в Одесской области местами ожидаются порывы до 25 метров в секунду. Кроме этого, ночью на юге Одесской области и в Крыму прогнозируют значительный дождь.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Опасные гидрометеорологические явления

Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказали, что в течение ноября температура воздуха будет близкой к норме — 2-7 градусов тепла. По словам метеоролога Вазиры Мартазиновой, бывают случаи, когда ноябрь может быть холоднее декабря.

17 ноября в Волынской области выпал первый снег. В Любомльском районе заснежило ночью, тогда как на Турийщине снег начал падать утром. Также синоптики пообещали снег в западных и центральных регионах.