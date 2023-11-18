Студентов, находящихся за границей, лишат стипендий, — заместитель главы МОН

Представитель министерства Михаил Винницкий отметил, что подобное решение позволит сэкономить средства и увеличить обеспечение тем, кто учится в Украине.

В Министерстве образования и науки Украины рассматривают возможность лишения стипендий студентов, которые сейчас находятся за рубежом. Это позволит увеличить стипендии тем, кто остался в Украине. Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, сколько сейчас есть студентов, которые на самом деле находятся за рубежом и получают стипендию. Винницкий отметил, что сейчас этот вопрос анализируется, ведь стипендиального обеспечения не должно быть у людей, которые учатся за пределами нашей страны.

"Стипендии мы не будем платить студентам, которые находятся за рубежом. Они могут дальше учиться, но вопрос стипендиального обеспечения будет им, видимо, перекрыт", — подчеркнул заместитель министра образования.

Он отметил, что такое решение позволит сэкономить средства и увеличить стипендии для тех студентов, которые учатся в Украине.

"Мы должны все же помочь студентам, которые остаются в Украине, которые строят нашу страну вместе с нами, чтобы они действительно имели возможности учиться", — добавил Винницкий.

Напомним, издание "РБК-Украина" сообщило, что 7 ноября правительство одобрило предложение президента Украины о выплате стипендий им. Тараса Шевченко студентам общеобразовательных учебных заведений.

Также на платформе "Спільно" рассказали, что украинские школьники в Польше, которые учатся в местных школах, могут получить социальные выплаты, если семья ребенка испытывает финансовые трудности. В частности, украинцам предусмотрена школьная стипендия.