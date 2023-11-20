В Киеве прогремел взрыв: погибли военный и женщина (фото)

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в соседней квартире прогремел взрыв. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и врачи.

В Киеве в Днепровском районе вечером, 19 ноября, прогремел взрыв. В одной из квартир многоэтажки сдетонировала граната. Погибли два человека. Об этом сообщает полиция Киева.

На место происшествия сразу прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты.

"В полицию обратился гражданин с сообщением о том, что в соседней квартире прогремел взрыв. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и врачи. Предварительно полицейские установили, что в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и женщина, которая находилась в доме", — говорится в сообщении полиции.

Фото с места происшествия (телеграм-канал "Труха")

Также известно о еще одном пострадавшем — это брат погибшего военнослужащего. Он получил ранения, и его госпитализировали.

В полиции Киева отметили, что после завершения проверки события будет дана правовая квалификация.

Напомним, что израильтянин британского происхождения отбивался от боевиков ХАМАС, выбрасывая гранаты, которые бросались в бомбоубежище. Но одна из гранат разорвалась у него в руках.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина пришел с гранатой в военкомат . По предварительному заключению экспертов, речь идет о страйкбольной гранате.