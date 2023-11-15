Угрожал и выдернул чеку: на Полтавщине мужчина пришел с гранатой в военкомат (видео)

Гранату изъяла полиция, которую он дождался уже на улице, рассказали в ведомстве.

Related video

В городе Кременчуг мужчина прогуливался по улице с гранатой в руках. Деталями инцидента 15 ноября поделилась пресс-служба полиции Полтавской области.

Накануне, 14 ноября примерно в 16:40 в полицию поступило сообщение. Неназванные очевидцы рассказали, что по улице Алитуской прошел мужчина с предметом, похожим на боеприпас, в руках.

"На место немедленно прибыли патрульные полицейские", — подчеркнула пресс-служба.

Правоохранители установили, что нарушитель — местный житель 1980 года рождения. Боеприпас у него изъяли. По предварительному заключению экспертов, речь идет о страйкбольной гранате.

"По указанным фактам продолжаются следственные действия", — добавили в полиции.

Издание "Кременчугская газета" из собственных источников выяснило, что мужчина зашел с гранатой в военкомат. Сообщается, что он угрожал взорвать боеприпас и даже выдернул чеку.

"Его вывели на улицу в ожидании полиции", — передали в СМИ.

Стоит отметить, что страйкбольная граната — это вид airsoft оружия, предназначенный для решения различных игровых задач. Их изготавливают на основе безопасной пиротехники, поэтому угрозы они не представляют, хотя копируют функционал и внешний вид боевых. В качестве элемента "поражения" в таких гранатах чаще всего используют горох или кукурузу.

Фото страйкбольной гранаты Фото: STRIKESHOP

Напомним, 14 ноября в Кременчуге произошел еще один инцидент с гранатой. Нетрезвый мужчина подошел к женщине в кафе и положил ей в руку боеприпас. Как позже выяснилось, это была имитационно-тренировочная граната, которая имитирует РГД-5.

Ранее, 9 ноября, мужчина взорвал гранату в автомобиле в Одесской области. Неизвестному в военной форме не хотели отдавать деньги водитель и другой пассажир, поэтому он достал боеприпас и выдернул чеку.