Дорожный "страйк" под Киевом: нетрезвый водитель протаранил сразу пять машин (фото)

Как позже выяснилось, нарушитель был временно лишен прав. На него составили протоколы сразу по трем статьям.

В городе Бровары в Киевской области произошло ДТП. В результате него были повреждены пять автомобилей, водители которых даже не присутствовали на месте происшествия. Деталями 21 ноября поделилась пресс-служба полиции.

Ночью, примерно в 01:30, в Броварах произошла авария. 22-летний водитель протаранил сразу пять машин, которые были припаркованы вблизи домов.

Фото с места событий Фото: Полиция Киевщины

Правоохранители выяснили, что нарушитель был пьян. В его крови обнаружили 1,42 промилле алкоголя.

Полиция составила сразу три административных протокола. Как объяснили в "ТСН", речь идет о:

нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии (штраф 850 гривен);

управлении машиной в нетрезвом состоянии (штраф 17 тысяч гривен);

управлении авто лицом, которое временно ограничили в этом праве (лишение прав на 3-6 месяцев).

Напомним, ночью на 21 ноября на трассе Киев — Чоп столкнулись четыре машины. Двух водителей госпитализировали с различными травмами.

В Польше задержали украинку, которая села пьяной за руль. Когда полицейские пытались ее арестовать, женщина заявила, что больна туберкулезом, и покусала одного из правоохранителей.

Россиянин устроил бесплатное "цирковое представление" для жителей Орска и заставил попотеть правоохранителей. 20-летний экстремал убегал от спасателей и полицейских по электрическим проводам.