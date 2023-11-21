До 15 декабря: мэр Ивано-Франковска запретил проводить "глупые" тендеры, — СМИ (фото)

Незадолго до этого местное коммунальное предприятие закупило мебель на почти 18,8 миллиона гривен. Расследователи утверждают, что цены на нее были завышены на 40-90%.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив посоветовал своим заместителям разбивать тендеры на меньшие суммы на фоне скандальной закупки мебели. Фото с его перепиской 20 ноября опубликовало местное медиа "Галка".

Журналисты предположили, что речь была о "громкой" закупке медицинской мебели на почти 18,8 миллиона гривен.

"Прошу запретить глупые тендеры до 15 декабря объявлять на миллионные суммы! Вы как одурели, зима на носу", — написал Марцинкив.

Он отметил, что "никого не интересует", было ли место для коррупции в скандальной закупке.

"Не надо было того тендера", — подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Фото переписки Руслана Марцинкива, обнародованное в СМИ Фото: «Галка»

В Ивано-Франковске закупили мебель с наценкой: что известно

Коммунальное некоммерческое предприятие "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского городского совета" провело тендер и заключило соглашение на почти 18,8 миллиона гривен с киевской компанией "Протек солюшнз Украина". Договоренность касалась поставки медицинской мебели.

Как выяснил независимый антикоррупционный центр NGL.media, стоимость мебели, если сравнивать с ценами производителя, была завышена на 40-90%.

Кроме того, компания получила этот заказ без конкуренции, ведь была единственным участником тендера.

Информация о проведенном тендере на закупку медицинской мебели Фото: Скриншот

В договоре в целом указано 40 позиций. Только по десяти из них, по информации расследователей, переплата составила более 4,5 миллиона гривен.

"Протек солюшнз Украина" была зарегистрирована в 2009 году и специализируется на торговле фармацевтическими товарами. Конечные бенефициары компании — киевляне Федор Кирпенко и Наталья Тугай.

"В целом эта компания получила заказов на 5,4 миллиарда гривен от государственных и коммунальных заказчиков со всей Украины", — отметили в антикоррупционном центре.

Сообщается, что большинство этих торгов были выиграны без конкуренции.

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