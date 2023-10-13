"Если бы не Ивано-Франковск, Украины бы не было": мэр Марцинкив поднял языковой вопрос (видео)

По словам градоначальника, патриоты своей страны есть там, где звучит украинский язык, а если продолжить разговаривать на русском, то враг будет считать и те территории "своими".

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив высказался по поводу языкового вопроса в Украине и о том, как российские пропагандисты используют эту тему в свою пользу. Об этом он рассказал в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook 10 октября.

По его словам, вражеская пропаганда гласит о том, что украинцы плохо относятся к тем, кто говорит на русском языке и в целом к жителям других регионов, которые не относятся к западной части страны.

В то же время городской глава выразил гордость за население своего города и молодежь, которые все же придерживаются позиции о единственном языке в стране.

"Я горжусь тем, что возглавляю украинский город, украиноязычный. Мы знаем, что именно там, где украинский язык, там всегда есть патриоты и те, кто защищает наше государство. И если бы не Ивано-Франковск, Тернополь, Львовская область, другие регионы запада Украины, государства бы не было", — заявил Руслан Марцинкив.

Отдельно он вспомнил Революцию Достоинства и другие события, которые повлияли на это. Исходя из этого он пришел к выводу, что единственным языком сегодня в Украине может быть только украинский, а там где "московский язык", там всегда противник будет считать, что это его территория.

Напомним, 11 октября сообщалось, что языковой омбудсмен призвал телеканалы отказаться от русского языка. Тарас Креминь отметил, что необходимо досрочно выполнить требования Закона "О медиа" — на 100% забыть об использовании русского языка в эфире, а не ждать еще год.