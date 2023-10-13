"Якби не Івано-Франківськ, України б не було": мер Марцінків порушив мовне питання (відео)

За словами градоначальника, патріоти своєї країни є там, де звучить українська мова, а якщо продовжити розмовляти російською, то ворог вважатиме і ті території "своїми".

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків висловився щодо мовного питання в Україні та про те, як російські пропагандисти використовують цю тему на свою користь. Про це він розповів у прямому ефірі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 10 жовтня.

За його словами, ворожа пропаганда свідчить про те, що українці погано ставляться до тих, хто розмовляє російською мовою і загалом до жителів інших регіонів, які не належать до західної частини країни.

Водночас міський голова висловив гордість за населення свого міста та молодь, які все ж таки дотримуються позиції про єдину мову в країні.

"Я пишаюся тим, що очолюю українське місто, україномовне. Ми знаємо, що саме там, де українська мова, там завжди є патріоти і ті, хто захищає нашу державу. І якби не Івано-Франківськ, Тернопіль, Львівська область, інші регіони заходу України, держави б не було", — заявив Руслан Марцінків.

Окремо він згадав Революцію Гідності та інші події, які вплинули на це. Зважаючи на це, він дійшов висновку, що єдиною мовою сьогодні в Україні може бути тільки українська, а там, де "московська мова", там завжди противник вважатиме, що це його територія.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що мовний омбудсмен закликав телеканали відмовитися від російської мови. Тарас Кремінь зазначив, що необхідно достроково виконати вимоги Закону "Про медіа" — на 100% забути про використання російської мови в ефірі, а не чекати ще рік.