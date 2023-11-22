Киев заснежило: город убирают тысячи коммунальщиков, — КГГА (фото)

Ожидается, что мокрый снег будет идти еще следующих два дня. Также водители должны быть готовы к гололеду на дорогах.

22 ноября столицу Украины заснежило. Деталями по поводу уборки города поделилась пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

К уборке снега в Киеве привлекли более 457 единиц техники.

"В первую очередь, работы происходят на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах, главных дорожных артериях города", — отметили в КГГА.

Фото заснеженного Киева Фото: Реальный Киев Фото заснеженного Киева Фото: Реальный Киев

Кроме того, 300 работников "Киевавтодора" очищают город от снега вручную. Речь идет об остановках общественного транспорта, узких тротуарах, лестницах, островках безопасности и пешеходных переходах.

К уборке снега во дворах привлекли более 160 единиц техники, а также более четырех тысяч работников.

Фото заснеженного Киева Фото: Реальный Киев Фото заснеженного Киева Фото: Реальный Киев

"Призываем водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике. А также быть внимательными за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума", — напомнили в администрации.

В КГГА передали, что на 23 и 24 ноября метеорологи прогнозируют умеренный мокрый снег и гололед на дорогах.

Фото заснеженного Киева Фото: Реальный Киев

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 22 и 23 ноября будут самыми холодными ночами в Украине. По ее словам, температура может упасть до 5-12 градусов мороза, а на севере и северо-востоке — даже до 12-14 градусов мороза.

Утром 17 ноября снег уже выпал в Волынской области.