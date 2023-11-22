В Украине фиксируют дефицит электроэнергии: энергетики призывают экономить свет

В "Укрэнерго" предупреждают, что в вечерние часы дефицит электроэнергии может увеличиться. Сейчас энергетики ищут возможности перекрыть дефицит.

22 ноября в украинской энергосистеме зафиксировали дефицит электроэнергии. Украинцев призвали экономить электроэнергию, ведь в вечерние часы дефицит может увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что нехватка электроэнергии возникла из-за погодных условий, повышенной аварийности блоков электростанций и недостаточного импорта из ЕС. Сейчас ищут возможности, как покрыть этот дефицит.

Также украинцев попросили уменьшить потребление электроэнергии в течение суток, а именно: включать стиральные машины ночью, не пользоваться одновременно мощными электрическими устройствами и выключать свет в помещениях, которыми вы не пользуетесь.

Между тем в Министерстве энергетики Украины говорят, что ситуация в энергосистеме является стабильной и контролируемой. В частности, в Украине работают 9 блоков АЭС, которые обеспечивают потребность в электроэнергии на 55%. Кроме того, для покрытия потребности планируется увеличить производство электроэнергии гидроэлектростанциями.

Отключение света: что известно

13 сентября в НЭК "Укрэнерго" заявляли, что энергосистема Украины готова к прохождению холодного времени года, а в случае дефицита электроэнергии он будет покрываться за счет импорта и включением дополнительных блоков на газу.

В Минэнерго в конце октября сообщали, что отключения света в Украине возможны в случае повреждения энергообъектов в результате массированных обстрелов России. По их словам, Украина также имеет в резерве дополнительные мощности для генерации электроэнергии.

Несмотря на это, в этом году "Укрэнерго" пересмотрело графики отключений света, которые будут применяться в случае необходимости. Отмечалось, что отсутствие света не должно достигать более 4 часов. Также продолжительность отключения света в каждой области будет отличаться.

Напомним, недавно в Минэнерго рассказали, ожидать ли повышения тарифов не электроэнергию. Так, этой зимой тариф менять не будут.

Также в министерстве сообщили 20 числа о выводе из ремонтов в работу девяти блоков атомных электростанций. Работы продолжались несколько месяцев и были завершены до зимнего периода.