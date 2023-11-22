Спецслужбы РФ могут быть причастны к блокировке границ Украины, — расследование (фото)

По мнению журналистов, ситуация с грузовыми перевозчиками на границах с Польшей и Словакией создана искусственно, поэтому ее сложно разрешить цивилизованным путем.

Польские перевозчики, организовавшие блокировку пограничных пунктов пропуска на границе с Украиной, могут взаимодействовать с российскими спецслужбами. Об этом пишет 22 ноября в своем расследовании информагентство Guildhall.

По данным агентства, установлено, что перевозчики, организовавшие акции на польско-украинской и словацко-украинской границах, связаны с лицами, имеющими отношения с Российской Федерацией.

Так, официальным организатором блокирования границы Польши с Украиной, по информации журналистов, выступает польский гражданин Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport. Он является представителем ячейки пророссийской партии "Конфедерация свободы и независимости" в Люблинском воеводстве, имеющей тесные связи с Россией.

В частности, лидер партии Януш Корвин-Микке, выступал с призывами о признании оккупации Крыма и сам посещал аннексированный полуостров в 2015 году, где встречался с руководителем российской оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым.

Януш Корвин-Микке с самопровозглашенным премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым Фото: Скриншот

"Конфедерация свободы и независимости" связана также с другой польской правой организацией — "Всепольская молодежь", имеющей давние связи с Русским имперским движением, которое, по данным агентства, среди прочего, занималось вербовкой террористов для группировок "ДНР" и "ЛНР".

Ситуация на польско-украинской границе — подробности расследования

То, что происходит на польско-украинской границе, по мнению журналистов, не первый эпизод участия польских перевозчиков в кампаниях, которые имеют признаки российских активных мероприятий.

"С началом российского вторжения в Украину Rafał Mekler Transport и целый ряд других польских компаний, участников текущих протестов, в частности Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA и PEO-TRANS неоднократно проводили акции с требованиями отмены антироссийских санкций", — уточняют расследователи.

Кроме того, 16 ноября на польском пункте пропуска "Корчова" прошла встреча организаторов акции с сооснователем связанной с РФ партии "Конфедерация свободы и независимости" и лидером "Конфедерации польской короны" Гжегожем Брауном.

Польский депутат Гжегош Браун, который занимает системную позицию против Украины Фото: Скриншот видео

"С началом вторжения РФ в Украину Гжегош Браун был единственным депутатом Сейма Польши, который проголосовал против резолюции с осуждением России, принятой после раскрытия событий в Буче. Системно занимает позицию против присутствия украинских мигрантов в Польше и является автором слогана "Остановим украинизацию Польши", — отмечают журналисты.

Кстати, по информации расследователей, в 2018 году Гжегош Браун встречался в Москве с журналистом издания "Russia Today" Леонидом Свиридовым, который был депортирован из Польши за шпионаж в пользу России.

"Также Гжегош Браун принимает личное участие в мероприятиях с упомянутой организацией "Всепольская молодежь". Эта организация также имеет связи с военизированной праворадикальной группировкой "Задружный круг", которая сотрудничает с неонацистской группировкой "Русов", воюющей в настоящее время в рядах российской армии на территории Украины", — сообщают журналисты.

Белорусский след

Другой участник акции на польско-украинской границе, владелец компании PEO-Trans — гражданин Республики Беларусь Виктор Гордеюк. Анализ его страниц в социальных сетях позволяет установить, что последний проходит обучение в одном из высших военных учебных заведений Беларуси. Родной брат Гордеюка Андрей служит в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде армии Беларуси.

Словацкое продолжение

Организаторами акции в Словакии, по данным расследователей, выступили представители общественной организации "Союз автоперевозчиков Словакии" (UNAS). Их поддержала антиевропейская праворадикальная партия "Наша Словакия", выступающая за "восстановление дружеских связей" с Россией.

"Лидер этой организации, словацкий политик Мариан Котлеба, в 2014 году написал письмо бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, где сравнил Революцию Достоинства с терроризмом".

Словацкий ультраправый политик Мариан Котлеба симпатизирует диктатору Путину и открыто выступает против ЕС и НАТО Фото: Скриншот

Напомним, на польско-украинской и словацко-украинской границах перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска, требуя возвращения системы выдачи разрешений украинцам для работы в ЕС. И это вопреки тому, что Еврокомиссия уже заявила, что выполнение таких требований не является юридически возможным.

Напомним, что 21 ноября члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" организовали митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование границы польскими перевозчиками.