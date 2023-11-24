До 50 см снега: Киевскую область и столицу засыплет — КГГА ограничит въезд в город

26-27 ноября на Киевщине будут наблюдаться сложные погодные условия. На Киев надвигается снежный шторм, говорят синоптики.

До 50 см снега обещают на Киевщине по прогнозу погоды на 26 и 27 ноября. Синоптики предупреждают о метели, снежных заносах и гололеде на дорогах. Объявлен оранжевый — второй уровень угрозы. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Синоптики говорят о снежных заносах, прирост покрова 20-30 см, а в южных и восточных районах области — до 50 см.

Опасность усиливается еще и из-за мощного ветра — до 17-22 м/с, местами по области 25 м/с.

"Днем 26 ноября и ночью 27 ноября ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности", — говорится в сообщении.

Предупреждение от КГГА

Сложные погодные условия приведут к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий; нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах.

Тем временем КГГА сообщает об ограничении движения автомобилей в Киеве.

"В понедельник, 27 ноября, ограничат въезд в город крупногабаритного транспорта. Это позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники", — сообщает городской голова Виталий Кличко.

Такое решение приняли сегодня, 24 ноября, из-за прогноза погоды.

КГГА призывает быть максимально осторожными на дорогах и не выезжать в город на частных авто без необходимости. А также не парковать авто вдоль обочин дорог и на тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"Напоминаем водителям, что в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники", — добавили в ведомстве.

Прогноз погоды от Наталки Диденко: "Выпейте корвалол"

Между тем, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, снегопады "идут по Житомирской, Черниговской, Киевской области".

"Вот уже скоро и в Киеве будет насыпать". Водители, приготовиться! Желающие вызвать такси, выпейте корвалол", — добавляет она.

По ее прогнозу, везде в Украине — преимущественно мороз или морозец, разве что в западной части и на юге или около нуля, или небольшой плюс.

"Поэтому на дорогах — такое себе. И для ног, и для колес, и возможно травмирование на слизи, и ДТП. (...) Нацепите на одежду или сумку светоотражающую ленту, в крайнем случае наденьте белую шапку, потому что водителям трудно вас увидеть в сумерках", — советует Наталья Диденко пешеходам.

Она добавляет что, сегодня, 24 ноября, еще будут мороз и гололедица, а 25-го сильно потеплеет (кроме востока).

А вот в воскресенье-понедельник украинцев снова ждет усиление осадков, снегопады, ветродуи и снова похолодание.

Напомним, как сообщают эксперты по погоде, нынешняя зима в Украине ожидается мягкой и теплой. Однако в декабре ожидается кратковременное похолодание с морозами до -15 градусов.

В последний уходящий осенний месяц средняя месячная температура воздуха была примерно 2-7 градусов тепла. По данным синоптиков, такой температурный показатель является близким к норме.