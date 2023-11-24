"Угрозами и принуждением": РФ склонила власти Украины начать разгон Евромайдана, – ГБР (видео)

По данным следствия, Россия прислала в Киев два борта гранат для подавления протестов. Сейчас эти гранаты используются украинцами в борьбе с российскими оккупантами.

Российская Федерация направила в Украину своих эмиссаров, сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и тысячи гранат для подавления студенческих протестов в 2013 году. Об этом рассказал заместитель руководителя управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский в эфире телемарафона 24 ноября.

По словам Яблонского, власти начали готовиться к подавлению протестов еще 22 ноября 2013 года, спустя день после того, как правительство Николая Азарова отказалось от евроинтеграции. Следствие установило, что инициатива разогнать студентов в конце ноября поступила со стороны Москвы.

"Украину для этого только использовали, навязав и создав для этого условия, поставив соответствующие ультиматумы руководителям государства и руководству правоохранительных органов", — сказал представитель ГБР.

По данным следствия, РФ контролировала подавление протестов в Украине через руководство страны и глав правоохранительных органов, а также присылала для этого своих доверенных лиц.

Представитель ГБР отметил, что тогдашний председатель КГГА и заместитель секретаря СНБО вынудили начальника киевской милиции применить силы и средства милиции для разгона протестующих студентов.

"Склонили отдать соответствующий приказ убеждениями, угрозами, принуждением", — сказал Яблонский.

Артем Яблонский раскрыл подробности событий на Майдане

Следствие также установило, что 13-15 декабря 2013 года в Украину прибыла группа сотрудников ФСБ из 20 человек, которая помогала украинским силовикам разгонять протесты. Для этой цели РФ также прислала в Киев два борта светошумовых и газовых гранат. С началом полномасштабной войны суд разрешил передать 8,5 тысячи оставшихся гранат Сила обороны Украины для борьбы с оккупантами.

"Лендлиз от России таким образом работает против самой России", — отметил Яблонский.

Напомним, 17 ноября Артем Яблонский сообщил, что С 22 ноября 2013 года, когда в Киеве на Майдане были лишь мирные протесты, МВД запрашивало выделение миллионов патронов. Замглавы ГБР привел факты, которые свидетельствуют о подготовке к расстрелу.

Ранее, 4 октября, в пресс-службе ГБР сообщили о завершении расследования по крупнейшему делу Майдана — расстрелу Небесной сотни. На скамье подсудимых должны оказаться бывший президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок.