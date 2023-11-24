Почти 1,5 кг золота: в Минобороны нашлись невостребованные запасы на 3,5 млн грн (фото)

По словам начальника Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны Олега Коваля, золото хранилось на складе 6 лет, потому что "никто не хотел браться" за его передачу в НБУ.

Министерство обороны Украины собирается передать в НБУ более 1,4 кг стоматологического золота, стоимость которого по предварительным оценкам составляет 3,5 миллиона грн. Об этом начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны Олег Коваль сообщил изданию Forbes.

По словам чиновника, ведомство регулярно закупало драгоценный металл до 2013 года. Золото использовалось для зубопротезирования в стоматологических кабинетах поликлиник Минобороны. После 2013 года заявок от лечебных учреждений не поступало.

Золотой "утиль" Минобороны Фото: Forbes

В 2017 году все остатки драгметалла собрали и передали в Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества. В итоге неиспользованными оказались почти полтора килограмма золота, которые хранились мертвым грузом на одном из складов ведомства.

"Никто не хотел браться за передачу золота в Национальный банк, потому что видели в этом риски", – объяснил Коваль, не уточнив, о каких именно рисках идет речь.

В марте 2022 года в склад, где хранилось золото, попали семь российских ракет, но помещение с ценным "утилем" не пострадало.

Сейчас Управление, которым руководит Коваль, ведет переговоры с НБУ, чтобы до конца 2023 года регулятор выкупил драгоценный металл, осуществил аффинаж и переплавил его в золотовалютные резервы.

Остатки стоматологического золота в Минобороны Фото: Forbes

Глава Управления также сообщил, что 80% средств от реализации золота Министерство планирует направить в государственный бюджет, а оставшиеся 20% пополнят спецфонд ведомства. В дальнейшем деньги будут распределены на финансовые программы Минобороны.

Олег Коваль также сообщил, что в Минобороны накопилось около 541 тонны различного металлолома с содержанием драгметаллов, которые находятся на учете Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества.

Напомним, в Англии более 4 лет искали похитителей золотого унитаза за почти $6 млн. На момент кражи стоимость художественного экспоната составляла 4,8 млн фунтов стерлингов (почти 6 млн долларов). С тех пор полиция расследовала дерзкую ночную кражу, но до сих пор никому не предъявляла обвинений.

Ранее Фокус писал, что у берегов Англии 382 года лежит корабль с кладом в 1 млрд фунтов. Загадка судна Merchant Royal продолжает интриговать как морских исследователей, так и простых людей. Большая часть сокровищ остается не найденной.