Один погибший, 18 получили травмы: в Харьковской области автобус попал в ДТП (фото)

В Полиции области заявили, что авария с автобусом и автомобилем произошла в Купянском районе около 8:00 на автодороге Чугуев-Милово.

Днем 24 ноября в Харьковской области произошло ДТП с автобусом и автомобилем "Тойота". Об этом сообщила Полиция Харьковской области в Telegram.

Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб, а 18 – получили ранения. Инцидент произошел в Купянском районе около 8:00 на автодороге Чугуев-Милово.

"В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" погиб на месте. Его пассажир был госпитализирован с травмами. Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести", — сказано в сообщении.

В полиции отметили, что следователи открыли уголовное производство касательно произошедшего по 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Также опубликованы фото с места события.

Напомним, что 24 ноября в Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля медиков. Авария, по данным силовиков, произошла возле села Романовка. В результате столкновения от полученных травм погиб 21-летний пассажир.

Кроме того, 22 ноября сообщалось, что в Польше в ДТП с украинцами погибла 6-летняя дочь бойца Сил обороны. Граждане Украины направлялись в сторону пересечения границы в Долгобычеве. Микроавтобус слетел с дороги и въехал в дерево. Две женщины погибли на месте, 6-летнюю девочку медики пытались реанимировать.