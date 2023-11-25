Держал миллионы в разной валюте: в Ровенской области депутата облсовета уличили в коррупции (фото)

Чиновник владеет и земельными участками в Ривне, на которых организовал строительство коттеджей, оформив землю на приближенных к нему лиц.

Заместитель директора регионального лесного офиса ГП "Леса Украины", который является депутатом Ровенского облсовета, незаконно получил средства и имущество на миллионы долларов. Об этом в Telegram сообщил Офис Генерального прокурора.

Обнаружены и изъяты деньги. Всего у него нашли почти 150 млн грн в разной валюте. Также изъяли ювелирные изделия, оружие, золотые слитки, три элитных автомобиля и другое имущество.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства и работы, а также у приближенных лиц и близких родственников. Чиновник владеет земельными участками в Ривне, зарегистрированными на приближенных к нему лиц. Это позволило организовать строительство коттеджей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Напомним, в конце сентября военному из Днепра сообщили о подозрении. По данным следствия, бывший руководитель ТЦК и его семья владеют имуществом, стоимость которого значительно превышает их легальные доходы. Это обогащение произошло в период более чем полутора лет активных военных действий России на территории Украины.

Также в августе СБУ ликвидировала преступную схему в Одессе. Один из фигурантов требовал у подрядчиков до 20 процентов средств от общей суммы договора и в целом незаконно обогатился на более 400 тысяч гривен. Двум подозреваемым по этому делу грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.