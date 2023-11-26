48 ДТП и 131 населенный пункт без света: Одесскую область накрыла непогода (фото, видео)

Высота сугробов может достигать 70 сантиметров. В результате аварий пострадали 2 человека, а чаще всего ДТП на трассах в регионе происходили с участием грузовиков или пассажирских автобусов.

В Одесской области бушует непогода и всего за несколько часов в регионе произошло практически 50 ДТП. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции 26 ноября.

Отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий, снегопадом, недостаточной видимостью и гололедом движение на дороге усложнено. По состоянию на 11:00 в полиции получили 48 сообщений об авариях.

"Больше всего аварий в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов. Один из таких автобусов, который двигался из города София в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской громады съехал в кювет. Девятнадцать пассажиров и два водителя не пострадали", — говорится в сообщении.

Правоохранители и спасатели помогают людям, которые столкнулись с трудностями на своем пути. Отдельно было отмечено, что высота сугробов доходит до 70 сантиметров и непогода постепенно перемещается на север.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила о запрете движения на автомобильной дороге международного значения М-15 для грузовых и легковых автомобилей. Также ограничения введены на автомобильной дороге государственного значения М-05.

В Министерстве внутренних дел при этом заявили, что уже известно о двух пострадавших. В каком они состоянии после ДТП — неизвестно. Фиксировались случаи, когда карета скорой помощи с пациентом не могла проехать из-за сильного снегопада.

"В карете скорой помощи, которую утром вытаскивали из снежных заносов и сопровождали полиция и ГСЧС, находилась беременная женщина. Она рожает в больнице", — говорится в сообщении.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах, а по возможности удержаться от поездок, пока непогода не прекратится.

В ДТЭК отметили, что по состоянию на 12:00 без электричества остался 131 населенный пункт области. Это было вызвано погодными условиями. Оборудование на одной из высоковольтных подстанций вышло из строя, поэтому произошло аварийное отключение.

Всего в Киевском районе Одесской области без света остаются 14 тысяч клиентов.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что из-за снегопада было принято решение перевести все заведения образования на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.

"Пока на один день, однако в случае продолжения осложнения погоды, дистанционное обучение может быть продолжено. Поэтому о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно", — заявил Олег Кипер.

Ранее Фокус сообщал, что синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Погода в Украине 26 и 27 ноября будет преимущественно сопровождаться сильным ветром и осадками, но не везде. В Киеве в понедельник прогнозируют снежные заносы.