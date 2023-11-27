Шторм в Бердянске: начались проблемы с энергоснабжением, а море затапливает улицы (видео)

Оккупанты вовремя не отреагировали на угрозу шторма, что спровоцировало серьезные последствия для города. Накануне вечером часть Бердянска была без света.

В результате сильного шторма во временно оккупированном Бердянске Запорожской области затопило улицы, в городе начались проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщил Telegram-канал "Бердянск Сьогодні".

В центральной части города на некоторых улицах, как заявляют местные жители, вода уже может быть даже более метра. Они опубликовали соответствующие видео.

Бердянцы напомнили, что до российской оккупации при угрозе шторма на местной набережной представители власти устанавливали железнодорожные вагоны. Это позволяло защищать центр от волн и затоплений.

Российская оккупационная администрация решила проигнорировать этот вопрос. Оккупанты не вовремя отреагировали на угрозу шторма, что спровоцировало ужасные последствия для города.

В микрорайонах Бердянска также вечером в воскресенье зафиксировали перебои с энергоснабжением. Это произошло вследствие сильного ветра.

Непогода в Украине

В Одесской области 26 и 27 ноября мощный ура ган спровоцировал 48 ДТП и перебои с электроснабжением. В общем 131 населенный пункт остался без света. Высота сугробов местами может достигать 70 сантиметров. В результате аварий пострадали 2 человека, а чаще всего ДТП на трассах в регионе происходили с участием грузовиков или пассажирских автобусов.

Также шторм в Крыму спровоцировал падение деревьев и ограничение движения автомобилей, а также спровоцировал отключение электроснабжения для почти полмиллиона человек. Три человека получить травмы. Они были госпитализированы.

Напомним, 25 ноября синоптики объявили прогноз погоды на 26 и 27 ноября. По их данным, в Украине будут фиксировать снег, дождь, местами гололед.