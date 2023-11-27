Шторм в Бердянске: начались проблемы с энергоснабжением, а море затапливает улицы (видео)

Оккупанты вовремя не отреагировали на угрозу шторма, что спровоцировало серьезные последствия для города. Накануне вечером часть Бердянска была без света.

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В результате сильного шторма во временно оккупированном Бердянске Запорожской области затопило улицы, в городе начались проблемы с энергоснабжением. Об этом сообщил Telegram-канал "Бердянск Сьогодні".

В центральной части города на некоторых улицах, как заявляют местные жители, вода уже может быть даже более метра. Они опубликовали соответствующие видео.

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Бердянцы напомнили, что до российской оккупации при угрозе шторма на местной набережной представители власти устанавливали железнодорожные вагоны. Это позволяло защищать центр от волн и затоплений.

Российская оккупационная администрация решила проигнорировать этот вопрос. Оккупанты не вовремя отреагировали на угрозу шторма, что спровоцировало ужасные последствия для города.

В микрорайонах Бердянска также вечером в воскресенье зафиксировали перебои с энергоснабжением. Это произошло вследствие сильного ветра.

Непогода в Украине

В Одесской области 26 и 27 ноября мощный ура ган спровоцировал 48 ДТП и перебои с электроснабжением. В общем 131 населенный пункт остался без света. Высота сугробов местами может достигать 70 сантиметров. В результате аварий пострадали 2 человека, а чаще всего ДТП на трассах в регионе происходили с участием грузовиков или пассажирских автобусов.

Также шторм в Крыму спровоцировал падение деревьев и ограничение движения автомобилей, а также спровоцировал отключение электроснабжения для почти полмиллиона человек. Три человека получить травмы. Они были госпитализированы.

Напомним, 25 ноября синоптики объявили прогноз погоды на 26 и 27 ноября. По их данным, в Украине будут фиксировать снег, дождь, местами гололед.