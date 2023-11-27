Шторм у Бердянську: почалися проблеми з енергопостачанням, а море затоплює вулиці (відео)

Окупанти вчасно не відреагували на загрозу шторму, що спровокувало серйозні наслідки для міста. Напередодні увечері частина Бердянська була без світла.

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Внаслідок сильного шторму у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області затопило вулиці, у місті почалися проблеми з енергопостачанням. Про це повідомив Telegram-канал "БердянсЬк Сьогодні".

У центральній частині міста на деяких вулицях, як заявляють місцеві мешканці, вода вже може бути навіть понад метр. Вони опублікували відповідні відео.

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Бердянці нагадали, що до російської окупації при загрозі шторму на місцевій набережній представники влади встановлювали залізничні вагони. Це дозволяло захищати центр від хвиль та затоплень.

Російська окупаційна адміністрація вирішила проігнорувати це питання. Окупанти не вчасно відреагували на загрозу шторму, що спровокувало жахливі наслідки для міста.

У мікрорайонах Бердянська також увечері в неділю зафіксували перебої з енергопостачанням. Це відбулося внаслідок сильного вітру.

Негода в Україні

В Одеській області 26 та 27 листопада потужний буревій спровокував 48 ДТП та перебої з електропостачанням. Загалом 131 населений пункт залишився без світла. Висота заметів подекуди може сягати 70 сантиметрів. Внаслідок аварій постраждали 2 людини, а найчастіше ДТП на трасах у регіоні відбувалися за участю вантажівок або пасажирських автобусів.

Також шторм у Криму спровокував падіння дерев та обмеження руху автомобілів, а також спровокував відімкнення електропостачання для майже півмільйона осіб. Троє людей отримати травми. Їх було госпіталізовано.

Нагадаємо, 25 листопада синоптики оголосили прогноз погоди на 26 та 27 листопада. За їхнім даними, в Україні фіксуватимуть сніг, дощ, подекуди ожеледицю.