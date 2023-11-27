Авиакатастрофа в Броварах: ГБР завершило расследование гибели топ-руководства МВД

По данным следствия, из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили изучение обстоятельств крушения вертолета, произошедшей 18 января 2023 года в городе Бровары. В результате происшествия погибло высшее руководство Министерства внутренних дел. Об этом сообщили пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

"Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. После ознакомления материалы будут переданы в суд", — заявили в ГБР.

В августе 2023 года следователи вынесли обвинения пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые, как утверждается, нарушили правила безопасности в ходе полета вертолета, на борту которого находились члены руководства Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Как сообщили в издании "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, все они сейчас находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица совершили нарушения в области безопасности полетов вертолета, который перевозил руководство Министерства внутренних дел. Авария произошла 18 января 2023 года в городе Бровары.

В январе 2023 года руководство Министерства внутренних дел Украины планировало посещение Харьковской и Днепропетровской областей. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были задействованы для перевозки делегации на вертолете, предназначенном для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Однако, по результатам следствия, установлено, что воздушное судно не обладало соответствующими разрешительными документами на выполнение других типов полетов.

Командир экипажа начал полет без метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, а экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

Ни один человек из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил или не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий.

Из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте. Командир экипажа увидел препятствие и, совершая маневр, потерял ориентировку и допустил столкновение с землей.

При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные машины.

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, потерпевшего катастрофу 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности его глава Денис Монастырский. В тот день экипаж вылетел во время неблагоприятной погоды, без необходимых сертификатов и соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях. В результате авиакатастрофы погибли девять сотрудников МВД и пятеро жителей города, в том числе ребенок.