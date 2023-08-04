Гибель руководства МВД в Броварах: чиновников ГСЧС отправили под стражу

Чиновников обвинили в нарушении правил безопасности полетов вертолета, которые привели к гибели людей. 3 августа им сообщили о подозрении.

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4 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которых считают виновными в авиакатастрофе в Броварах, где погибло руководство МВД. Об этом сообщило "Суспільне".

Начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробку и исполняющего обязанности командира части Владимира Леонова отправили на два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь Иван Коробка заявил, что не согласен с решением суда и будет обжаловать его.

"Меня обвиняют в безосновательном принятии решений на выполнение полета, в результате которого произошла катастрофа. Я с этим не согласен", — сказал он.

По его словам, экипаж допустили к выполнению полетов в сложных метеорологических условиях, также его допустили к перевозке руководящего состава МВД. Также он отметил, что нет "нелетной" погоды, есть только условия, при которых экипаж должен выполнять полеты.

"Есть условия, при которых экипаж должен выполнять полеты. Погода была летная", — заявил Иван Коробка.

Владимир Леонов и его адвокат отказались комментировать решение суда.

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, потерпевшего катастрофу 18 января 2023 года в Броварах, где погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности его глава Денис Монастырский. В тот день экипаж вылетел во время неблагоприятной погоды, без необходимых сертификатов и соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях. В результате авиакатастрофы погибли девять сотрудников МВД и пятеро жителей города, в том числе ребенок.