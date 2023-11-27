Порывистый ветер, морозно, а циклон будет брать паузы: прогноз погоды на неделю (видео, карты)

Синоптики уверяют, что циклон уходит из Украины, но расслабляться не стоит — он будет возвращаться, но с убывающей динамикой.

На этой неделе, с 28 ноября по 1 декабря, ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры воздуха, осадками и туманами. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В понедельник, 27 ноября, в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате прохождения южного циклона. Ночью в южных, центральных и северных областях сильные снегопады, метели. Днем в большинстве областей снег и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер западный/северо-западный, 15-20 м/с, местами, кроме западных областей, усиление до 25-27 м/с. Температура воздуха в течение суток от 1° тепла до 4° мороза.

Во вторник, 28 ноября, преимущественно без осадков, лишь в западных областях днем мокрый снег, на Закарпатье с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 5-10° мороза, на Закарпатье, юге Одесской области и юго-востоке страны 0-5° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-10° тепла.

Карта погоды на 28 ноября Фото: укргидрометцентр

29 ноября ожидается осложнение погодных условий: в западных областях снег, температура ночью и днем 0-6° мороза. В северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура в течение суток от 4° мороза до 3° тепла. На остальной территории пройдут дожди, температура ночью и днем 3-10° тепла, в большинстве областей порывы ветра 15-22 м/с.

Карта погоды на 29 ноября Фото: укргидрометцентр

30 ноября преимущественно без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, на юго-востоке страны около 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны 1-6° тепла.

Карта погоды на 30 ноября Фото: Укргидрометцентр

1 декабря в западных и северных областях снег, днем с дождем. В центральных областях днем дождь. На остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 1-7° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла. В южной части и восточных областях ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 6-10° тепла.

Карта погоды на 1 декабря Фото: Укргидрометцентр

Циклон практически ушел — Диденко

Призывает украинцев успокоиться и синоптик Наталья Диденко, которая заверила, что циклон уже практически за пределами Украины. Что же завтра и вообще в ближайшее время ожидает украинцев, метеоролог рассказывает в собственном Facebook.

"Во вторник атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона — почистить, поремонтировать, поубирать, осмотреться... Западные области избежали серьезного влияния циклона, поэтому им можно немного осадков, а завтра и ветер даже там не будет штормовым, максимум умеренным", — уверяет Диденко.

Но предупреждает водителей быть осторожными, потому что на дорогах гололедица или снежная каша, или лужи — "как повезет".

"В среду, 29 ноября, будут показывать следующую серию. С юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром. 30 ноября циклон уйдет за пределы Украины — передышка) А 1 декабря у нас снова циклон, однако с ощутимым потеплением", — прогнозирует синоптик.

И добавляет, что есть чем заняться метеорологам и коммунальным службам, однако это же зима, и она только начинается, "поэтому ничего удивительного и особо неожиданного".

"Циклоны пришли, циклоны уйдут, а весна всегда была и будет)", — уверяет Диденко.

Циклон Phil 26-27 ноября — что известно о последствиях

По словам метеоролога, кандидата географических наук Игоря Кибальчича, это был активный южный циклон Phil, который в ряде областей Украины обусловил опасные и стихийные метеорологические явления.

Циклон получил максимальное развитие над теплыми водами Черного моря во второй половине дня и вечером 26 ноября. Минимальное давление в его центре было рекордным для северо-западной части Черного моря и юга Украины за весь период наблюдений.

"Phil имел ряд особенностей, благодаря которым он выделялся на фоне других фронтальных вихрей умеренных широт. В течение 27 ноября циклон быстро сместился из района херсонских степей на север Сумской области. На некоторых метеостанциях центральных и восточных областей установлены новые рекорды минимального давления для ноября. Непогода привела к фактической парализации инфраструктуры и различных отраслей жизнедеятельности населения во всем северо-западном Причерноморье и Крыму", — отмечает метеоролог.

Карта действия циклона Phil 26-27 ноября Фото: meteoprog.ua

Наиболее мощные порывы ветра ураганной силы, связанные с влиянием Phil, зафиксированы 26 ноября в Одесской области и Крыму, где установлены новые рекорды скорости за весь период наблюдений — 40 м/с и 35 м/с соответственно. В результате натиска стихии, по данным Кибальчича, по всей Украине, особенно в южных областях, Крыму и Приазовье, повалены сотни деревьев, повреждены кровли зданий, зафиксированы обвалы опор высоковольтных ЛЭП, в Одессе не выдержала ветра 100-метровая труба городской котельной.

Без электроснабжения остались сотни тысяч жителей более чем в 2000 населенных пунктах по всему югу и центру страны. Критическая ситуация сложилась на автодорогах Одесской области, где из-за сильной и продолжительной метели заблокированными остаются десятки автомобилей и автобусов дальнего следования.

На западном и южном побережье Крыма вечером 26 ноября и ночью 27 ноября наблюдался сильный штормовой нагон и волны высотой несколько метров, что привело к затоплению значительной территории прибрежной зоны, частичному разрушению инфраструктуры, сооружений и дорог. Несколько человек в Крыму были травмированы, один человек погиб после того, как его смыло волной в море. Еще три человека в Одессе погибли от переохлаждения.

"Таким образом, циклон "Фил" стал одним из самых мощных в черноморском регионе за последние несколько десятилетий. Тем не менее, нельзя это событие назвать "штормом века", как пишут некоторые издания, поскольку в предыдущем веке наблюдались циклоны подобной силы (например, в октябре 1969 года и ноябре 1992 года)", — отмечает синоптик.

Вероятно, что с учетом изменения климата, считает он, повторяемость циклонов с ураганными ветрами в Азово-Черноморском регионе может расти. Этому также способствует преобладание положительной аномалии температуры поверхности моря, которое летом существенно прогревается, а зимой не успевает сильно остыть.

Напомним, 17 ноября в Волынской области выпал первый снег. Ночью снег начал падать в Любомльском районе, а утром — на Турийщине.

После шторма на Камчатке морская вода полностью затопила взлетную полосу длиной около километра.