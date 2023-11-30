Купил дом за $50 млн и не выезжает: в Офисе генпрокурора рассказали, где проживает Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение не выезжает даже в страны третьего мира или в Африку. Интерпол отказался от розыска этих лиц еще в 2019-2020 годах, рассказал прокурор Иван Бабенко.

Бывший президент Украины Виктор Янукович с февраля 2014 года проживает в Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора, прокурор Иван Бабенко в интервью "Укринформу".

"Насколько нам известно, Янукович после своего бегства в феврале 2014 года поселился в России. Получил там временное убежище и проживает в микрорайоне "Рублевка" — в селе Барвиха в элитном доме, который купил примерно за 50 млн долларов", — сказал Иван Бабенко.

Он отметил, что на территории России находятся бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его экс-подопечные — бывший заместитель руководителя киевской милиции Петр Федчук и экс-командир "Беркута" Сергей Кусюк, в частности они даже служили в силовых структурах. Кроме этого, в РФ проживают бывший премьер-министр Николай Азаров и бывший генпрокурор Виктор Пшонка. По его данным, бывшие руководители СБУ и Минобороны — Александр Якименко и Павел Лебедев — в Крыму. На временно оккупированном полуострове находится и командир "черной" роты "Беркута" Дмитрий Садовник.

На вопрос журналистов, есть ли возможность добраться до них через Интерпол или на основании двусторонних международных соглашений, Бабенко отметил, что не зафиксировано случаев, когда Янукович или другие лица из его круга окружения выезжали даже в страны третьего мира, в Африку или в те, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами.

"Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то поехать, кроме Беларуси", — заявил он.

Также Бабенко рассказал, что в 2019-2020 годах Интерпол сообщил о невозможности розыска этих лиц. В частности, Интерпол ссылался на решение Комиссии по контролю файлов, которое было принято на 99-й сессии в 2017 году о том, что уголовные производства в отношении Януковича связаны с политическими мотивами.

Напомним, в феврале СМИ сообщили, что перед началом полномасштабного вторжения РФ рассматривала две кандидатуры на должность "руководителя" Украины после захвата Киева. Речь идет о бывшем нардепе от ОПЗЖ Викторе Медведчуке и экс-президенте Викторе Януковиче.

В январе российские журналисты рассказали, что в РФ бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, экс-нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предложили сформировать правительство в изгнании из своих граждан.