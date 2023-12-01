Затопило целую улицу: в Киеве упал строительный кран и повредил трубопровод

"Киевпастранс" предупредил о задержке движения автобусов №17, 18 и 91. На место инцидента направили ответственную службу столицы.

В Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод. В результате инцидента затопило улицу Ревуцкого, перекрыто движение транспорта. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Патрульная полиция столицы.

"На улице Ревуцкого, из-за падения крана на строительстве, прорвало трубопровод. В результате чего перекрыто движение транспорта от улицы Анны Ахматовой в направлении проспекта Николая Бажана", — отмечают правоохранители.

Изменили движение транспорта: детали

Кроме того, "Киевпастранс" предупредил о задержке движения автобусов №17, 18 и 91, из-за падения крана.

"Задерживается движение автобусов №17, 18, 91 по ул.Ревуцкого упал строительный кран. На место направлена ответственная служба города", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что движение автобусов №17,18,91 организовано по ул. Тростянецкая — ул.Вербицкого — ул.Братства тарасовцев.

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