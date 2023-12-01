"Тысячи уклоняются": нардеп Дмитрук обозвал сотрудников ТЦК импотентами (видео)

Парламентарий отметил, что тысячи молодых мужчин, которых можно увидеть в колл-центрах и нелегальных казино, не попадают в поле зрения представителей центров комплектования.

Народный депутат Артем Дмитрук назвал сотрудников ТЦК и СП импотентами, обвинив их в том, что они не ищут подходящих мужчин, а "кошмарят" монахов и прихожан в монастырях. Соответствующее заявление он сделал в stories в Instagram.

По его словам, у представителей ТЦК не хватает смелости искать призывников, которые подлежат мобилизации, а наведываются в монастыри и храмы. Он возмущен этой ситуацией. На видео Дмитрук обозвал военных, задачей которых является оповещение населения о необходимости находиться на воинском учете и возможного вызова в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Все эти импотенты из ТЦК", — заявил Артем Дмитрук.

Народный депутат отметил, что тысячи молодых мужчин, которых можно увидеть в колл-центрах и нелегальных казино, не попадают в поле зрения представителей ТЦК. Он призвал сотрудников этих учреждений обратить внимание на таких граждан.

"У них хватает смелости пойти только в храмы и монастыри", — высказался представитель Верховной Рады.

Кто такой Артем Дмитрук

Артем Дмитрук — народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва. Ранее был членом фракции "Слуга народа". Политика исключили из пропрезидентской политсилы в ноябре 2021 года. Накануне депутат обвинил руководство политсилы в коррупции и "моральном разложении".

Нардеп известен и определенными скандальным историями. Так, 5 октября его обвинили в избиении мужчины, которого сам политик назвал работником незаконного колл-центра.

Обыски в Почаевской лавре УПЦ

Служба безопасности Украины 30 ноября провела следственные действия на территории Почаевской Успенской лавры УПЦ в Тернопольской области. Правоохранители отмечают, что клирики в публикациях поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России. Пресс-служба УПЦ подтвердила информацию об обысках и добавила, что силовики "проводят зачистку" на территории лавры.

Напомним, архимандрит ПЦУ 4 сентября заявил, что в Киево-Печерской Лавре могли работать российские агенты. По словам нынешнего наместника Киево-Печерской Лавры Авраамия, после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, на территории заповедника начали появляться люди, которые "странно себя вели".