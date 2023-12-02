Не смогли сами выбраться: на Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку (фото, видео)

По данным ГСЧС, во время движения по дамбе трактор съехал в реку Черемош. К месту происшествия были направлены спасатели.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области трактор с двумя людьми упал в реку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госсудасвенной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в Ивано-Франковской области в Facebook 2 декабря.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Горишне Залучье Снятинской территориальной громады.

Во время движения по дамбе трактор допустил съезд в реку Черемош. В кабине находились двое людей.

Как отмечают в ГСЧС, из-за сильного течение люди не смогли самостоятельно покинуть кабину трактора. На место происшествия прибыли спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов.

Спасательная операция на реке Черемош Спасательная операция на реке Черемош Спасательная операция на реке Черемош

Спасатели помогли людям добраться до берега, где их осмотрели медики. О состоянии потерпевших не сообщается.

Спасатели помогли потерпевшим добраться до берега

Напомним, 1 декабря в Дарницком районе Киева упал строительный кран и повредил трубопровод. В результате инцидента затопило улицу Ревуцкого, перекрыто движение транспорта. Из-за падения крана прорвало трубопровод.

Ранее, 28 ноября, в полиции сообщили, что в Запорожье двое подростков заблудились во время прогулки. Один из них упал в реку, из которой долго не мог выбраться самостоятельно.