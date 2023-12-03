"Информация не подтвердилась": полиция опровергла факт избиения Дубинского в СИЗО

Начальник СИЗО принял решение о переводе народного депутата Александра Дубинского в одиночную камеру с видеонаблюдением.

Заявление о предполагаемом избиении народного депутата Александра Дубинского в Киевском СИЗО было проверено Национальной полицией, но факт не был подтвержден. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Отмечается, что в полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток нардепу, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.

Для выяснения обстоятельств следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в СИЗО.

"По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", — говорится в сообщении.

Также появилась информация от адвокатов нардепа, что Дубинского перевели в одиночную камеру с постоянным видеонаблюдением.

"Благодаря вмешательству народного депутата начальник СИЗО принял решение о переводе Дубинского в одиночную камеру с видеонаблюдением", — говорится в сообщении.

По их словам, судебно-медицинское исследование (экспертиза) с депутатом не проводилась, поскольку Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО.

Александр Дубинский: детали дела

Напомним, 13 ноября ГБР и СБУ сообщили о начале уголовного производства против народного депутата Александра Дубинского. В частности, политика подозревают в госизмене по ст. 111 Уголовного кодекса.

Правоохранители рассказали о некоторых деталях дела фигуранта. Согласно данным следователей, Дубинский имел кличку "Буратино" и, как подозревают, использовался российскими агентами для расшатывания ситуации в стране, для информационных спецопераций против участников Революции Достоинства и для влияния на американские президентские выборы.

Руководил группой украинцев, которые воплощали в жизнь российские планы, Андрей Деркач — экс-нардеп, которого также подозревают в госизмене и работе на ГРУ России.

В 2019 году Дубинского избрали своим представителем в парламенте жители избирательного округа №94 в Обухове Киевской области. Одним из его соперников был Виктор Романюк, народный депутат 7 созыва от партии "Народный фронт". В том же округе баллотировался Игорь Кононенко, который после поражения Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года вышел из БПП.

Напомним, ранее Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, который временно ведет его адвокат, что его удерживают в общей камере, то есть проживает он в ней не сам, и бесплатной, то есть "без особых удобств".