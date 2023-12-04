Снеголавинная опасность: украинцев предупредили о сходе лавин в Карпатах (карта)
Синоптики и Служба спасения призывают украинцев отказаться ближайшие два дня от похода в горы.
Укргидрометцентр 4 декабря сообщил, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в течение ближайших двух дней ожидается снеголавинная опасность. Об этом сообщается на официальной фейсбук-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".
"Умеренная снеголавинная опасность ожидается 4-5 декабря. Это II уровень опасности", — говорится в сообщении.
По данным снеголавинных станций по состоянию на 08:00 4 декабря:
- на вершине Пожижевская: температура воздуха -10,2°С, ветер юго-западный, 7-9 м/с, облачно. Высота снежного покрова составляет 31-71 см, снег метельчатый, умеренно закрепленный;
- на горном массиве Плай: температура воздуха -10,4°С, ветер юго-западный, 2-5 м/с, туман. Высота снежного покрова составляет 7-48 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен;
- на горе Драгобрат: температура воздуха -10,8°С. Высота снежного покрова составляет 79 см.
Кроме того, 4 декабря возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.
В Украину снова идет антициклон. На следующей неделе в страну придет незначительное снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Напомним, что боец ВСУ объяснил, как погода влияет на фронт. В зимних погодных условиях украинским военным сложнее вести контрнаступление и деоккупировать территории Украины. Метель затрудняет движение бронетехники и работу БпЛА.