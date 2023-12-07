Ежемесячно сбывали на 5 млн: полиция задержала более 40 крупных "дилеров" наркотиков (фото)

По данным следствия, организация специализировалась на трех направлениях — производство амфетамина, выращивание конопли и сбыт наркотиков в регионе.

В Черкасской области более 40 членов преступной группировки были арестованы сотрудниками Национальной полиции по обвинению в распространении наркотиков по всей территории региона. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора.

Группировка насчитывала более 40 участников, а организовали ее деятельность двое жителей Черкасс.

В составе преступной группировки функционировали три независимые подразделения: производство амфетаминов, выращивание конопли и распространение наркотиков в регионе. Три отдельные группы, взявшиеся за осуществление этих операций, имели своих лидеров, подотчетных руководителям преступной структуры.

Так называемый производственный амфетаминный цех находился в Черкассах. Его мощности позволяли изготавливать до 10 кг вещества ежемесячно. Коноплю выращивали на нескольких участках в Каневском районе, а также в квартирах нескольких фигурантов. Поля с коноплей находились на расстоянии 50-100 км друг от друга.

На каждом из предприятий существовала собственная система охраны, технических специалистов, а также "прорабы" — надзиратели, ответственные за контроль деятельности всех участников.

Готовую продукцию доставляли на места фасовки, где специальная группа готовила товар для последующей продажи и передачи наркокурьерам. Определенные члены преступной организации, по назначению лидеров, отвечали за финансовые вопросы, включая сбор средств от продаж, закупку сырья, выдачу "зарплаты" и предоставление отчетов руководству группировки.

Сбывали амфетамин и каннабис методом закладок и "из рук в руки" жителям Черкасс и региона. Наркобизнес приносил его организаторам до 5 миллионов гривен в месяц, отмечают в полиции.

Полиция разоблачила участников преступной группировки Полиция разоблачила участников преступной группировки Полиция разоблачила участников преступной группировки Полиция разоблачила участников преступной группировки Полиция разоблачила участников преступной группировки

С целью обезвреживания деятельности преступной организации правоохранители провели полицейскую спецоперацию. К ней были привлечены почти 700 человек.

Кроме того, было проведено более 120 одновременных обысков в местах проживания членов организации, а также на объектах производства амфетаминов и выращивания конопли. В результате изъято наркотические вещества, значительные суммы денег, огнестрельное оружие, специальное оборудование, автомобили, а также черновые записи и блокноты с "рецептами". По предварительным подсчетам общая стоимость изъятого достигает 20 миллионов гривен.

40 участникам преступной организации сообщено подозрения и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам преступной организации грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале прошлого года на Закарпатье судили учителя информатики, который вырастил на своем участке 22 куста конопли. Тогда суд постановил уничтожить растения и наказал мужчину штрафом в размере 1,7 тыс. грн.

А в ноябре в Киеве правоохранители задержали руководителя крупного наркосиндиката, которого объявили в розыск еще в ноябре 2021 года.