По Львову проехалась на лыжах "бабушка" с клетчатой сумкой: кто скрывался за образом (видео)

По улицам проехалась машина BMW, которая тащила за собой "бабушку". Она была обмотана гирляндой, держала в руках большую сумку и скользила по асфальту на лыжах.

Во Львове заметили "бабушку", которая разъезжала по дороге на лыжах. Правоохранители выяснили, кто примерил на себя этот неординарный образ. Деталями дела 7 декабря поделилась пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

7 декабря в соцсетях распространилось видео, на котором автомобиль BMW тянет за собой "бабушку". На кадрах видно, что она одета в женскую одежду и гирлянду, в руках держит клетчатую сумку, а на ногах у нее — лыжи.

"Однако, действительно ли была это бабушка и безопасным ли было это?", — говорится в публикации полиции.

Патрульные отреагировали на публикации в интернете и нашли автомобиль, который тащил за собой "женщину" на лыжах. Правда, выяснилось, что "бабушка" — это 30-летний мужчина.

На него составили протокол за нарушение ПДД пешеходом. Однако на этом история не завершилась. Полицейские установили, что мужчина находится в розыске. Он нарушил правила воинского учета и закон о мобилизации. То есть, вероятно, нарушитель скрывался от ТЦК.

"Информацию передали в военкомат", — отметили в полиции.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают развлечения, но если они не угрожают жизни и здоровью людей.

"Берегите себя и будьте достойным примером для других!", — добавила пресс-служба.

Напомним, в конце ноября в Ровно на нарушении ПДД поймали "Санта-Клауса".

Американка обнаружила неожиданный "сюрприз" внутри искусственной елки. Она пожаловалась, что нелегальный житель дерева "страшно вонял".