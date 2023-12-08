В Киеве на полгода закроют несколько станций метро: что известно (схема)

Станции будут работать только как укрытия уже с 9 декабря. В КГВА пообещали, что продублируют маршруты наземным транспортом.

В Киеве перекроют движение между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Поезда не будут курсировать уже с 9 декабря. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

То есть поезда будут идти только от станции "Героев Днепра" до станции "Лыбедская".

Следующие станции метро будут работать только в режиме укрытия:

"Демеевская";

"Голосеевская";

"Васильковская";

"Выставочный центр";

"Ипподром";

"Теремки".

Схема метро в Киеве Фото: Київський метрополітен

В КГВА заверили, что продублируют маршруты от "Теремков" до "Лыбедской" наземным транспортом. Станции перекроют, потому что нужен срочный ремонт перегонного тоннеля. Движение будет полностью остановлено до завершения работ.

"Остановка движения поездов на этом участке линии метро — вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов", — подчеркнули в КГВА.

По предварительным расчетам, работы продлятся примерно шесть месяцев. Их будут проводить на поверхности земли.

Напомним, утром 8 декабря ВС РФ атаковали Киев и область. Тревога длилась почти два часа, но все ракеты удалось сбить силам ПВО. Однако в результате падения обломков были повреждены жилые дома.

7 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мобилизованным киевлянам будут выплачивать 30 тысяч гривен. На дополнительную выплату могут рассчитывать жители города, которые вступают в ряды ВСУ после 1 декабря.