Языковой скандал: Ирина Фарион подала в суд из-за увольнения из Львовской политехники

Причиной увольнения языковеда из вуза стало ее высказывание о русскоязычных военных. Иск Фарион к политехнике рассмотрят в Галицком райсуде Львова.

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион оспаривает свое увольнение с должности профессора кафедры украинского языка НУ "Львовская политехника". Об этом стало известно из информации портала Судебная власть Украины.

Дело будут рассматривать в Галицком районном суде г. Львова. Заявление Ирины Фарион приняли 7 декабря. Предметом иска является признание незаконным и отмена приказа об увольнении.

Дата заседания еще не назначена, впрочем рассматривать иск будет судья Виталий Стрельбицкий.

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Увольнение Ирины Фарион: что известно

Об увольнении Ирины Фарион из "Львовской политехники" стало известно 15 ноября. Сначала в социальных сетях распространили приказ об увольнении языковеда, после чего информацию об увольнении подтвердил глава Минобразования Оксен Лисовой.

Сообщалось, что преподавательницу уволили по инициативе работодателя из-за совершения аморального проступка, не совместимого с продолжением работы.

На сайте университета также появилась информация о расторжении трудовых отношений с Фарион, однако позже сообщение исчезло. Впрочем вскоре, после приобретения огласки, на сайте университета снова опубликовали новость об увольнении Ирины Фарион из учебного заведения.

Между тем уже 20 ноября под стенами Львовской политехники прошел митинг, на котором сторонники языковеда выдвинули ряд требований, в частности, восстановление Фарион в университете и увольнение главы Минобразования Оксена Лисового и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

22 ноября экс-нардеп подтвердила свое увольнение из университета. В частности, она получила выписку из приказа о своем увольнении. Тогда языковед заявила, что "впереди работа в юридической плоскости".

Что предшествовало увольнению Фарион

В начале ноября языковед заявила в интервью журналистке Янине Соколовой, что не может называть украинцами военнослужащих, которые общаются на русском языке. По ее мнению, такие военные "позорят ВСУ".

Студенты университета, где преподает Фарион, не поддержали позицию языковеда и призвали правоохранителей проверить ее высказывания.

Уже вскоре экс-нардеп опубликовала видео, в котором сказала, что борьба внутри страны намного важнее борьбы на фронте. Кроме того, украинцев, которые общаются на русском языке она назвала внутренними врагами.

Также она опубликовала в своем Telegram-канале скриншот письма, которое ей прислал студент из Крыма. Он поддержал позицию преподавательницы. Вскоре появилась информация, что студент был задержан.

Тем временем украинская служба безопасности открыла против Ирины Фарион уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.